Autós üldözés Csepelen: ezért menekült a zsaruk elől az ámokfutó sofőr

Motor berregése, szirénázás és vad fékcsikorgás hangjai vágták ketté a nyugodt szombati délutánt Csepelen. A város nyugalmát egy régi, szürke kocsi menekülése bolygatta fel: a helyiek ugyanis arra lettek figyelmesek, hogy a kocsi sofőrje vadul tép utcáról utcára, méghozzá olyan sebességgel, mintha maga az ördög üldözné. Ha az ördög nem is, kiderült, hogy a rendőrök nagyon is ott loholtak a nyomában, a sofőr ugyanis a zsaruk elől menekült. A helyiek elmondása szerint a sofőr eközben nem nézett sem Istent, sem embert, az autós üldözés közben több vétlen autós is csak rutinjának és éberségének köszönhette, hogy sérülés nélkül megúszta az aznapi autókázást.

Az autós üldözés utcáról utcára folyt Csepelen. Többek szerint a menekülő sofőr nagyon gyorsan száguldott Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Autós üldözés Csepelen: az egész kerületben folyt a hajsza

Információink szerint a hajsza későn délután kezdődött, amikor úgy tudjuk, a rendőrök csupán egy átlagos igazoltatásra állították volna meg a sofőrt. Neki viszont eszében sem volt megállni, a fékbe taposott, és azonnal menekülőre fogta. A zsaruk azonnal utánairamodtak, az autós üldözés pedig innentől elszabadult: a sofőr nem válogatott, hanem különösebb tervezés és fékezés nélkül száguldozott utcáról utcára. A békésen sétáló csepeliek közül többtucatnyian látták az ámokfutót a kerület különböző pontjain:

Nem igazán figyelt semmire, olyan hévvel vette a fordulót, hogy csak az volt a szerencse, hogy éppen akkor nem volt senki ott. Szerintem nekiment volna egy másik autósnak is, nem igazán figyelt a környezetére

– vélekedett egy férfi. Információink szerint a férfi szó nélkül leszorított másokat, bevágott a többi kocsi elé, vagy éppen ráhúzta a kocsiját a padkára is, ha az útja arra vezette. Mint azt a szemtanúk is elmondták: láthatóan egy valami számított neki, mégpedig hogy minél előbb meglépjen a rendőrök elől.

Lapunk az üggyel kapcsolatban felkereste a Budapesti Rendőr-főkapitányságot. Tőlük megtudtuk, hogy a sofőr korábban sem finomkodott a közlekedésben: a rendőrök már az elkövetett szabálysértések miatt akarták megállítani:

A rendőrök Csepelen közlekedési szabálysértések miatt egy autóst akartak megállítani. A kocsi vezetője nem állt meg a rendőri jelzésre, hanem továbbhajtott. A sofőrt a rendőrség keresi

– mondta el a Metropolnak a Budapesti Rendőr-főkapitányság.