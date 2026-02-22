Egy őrült meztelen férfi ellopott egy mentőautót, a beteggel együtt - Nem hiszed el mit fogyasztott előtte

Vádat emeltek egy meztelen férfi ellen, aki állítólag ellopott egy mentőautót, amelyben egy beteg tartózkodott. A lopás után vad hajsza alakult ki az ámokfutó és a rendőrök között, ami majdnem egy órán át tartott.

Az ápolók próbálták megállítani az elkövetőt, de végül ellopta a mentőautót Fotó: Pixabay (illusztráció)

A mentőautóban rekedt egy beteg személy

Az amerikai rendőröket délután 5:35 körül riasztották egy bejelentéshez, miszerint egy meztelen férfi fekvőtámaszozik a vasúti síneken. Ezután a férfi elkóborolt és kinézett magának egy közelben lévő mentőautót.

A rendőrség megerősítette, hogy egy mentőautó parkolt a környéken, miközben az egészségügyi személyzet egy közeli házban egy beteget ápolt. Két mentőápoló volt a helyszínen, akik az autóba segítettek egy 50 éves beteg asszonyt, amikor észrevették, hogy egy meztelen férfi beszállt a vezetőülésbe. A mentősök próbálták megállítani a férfit, az egyikük a jármű elé állt, de amikor az elindult, el kellett ugrania a mozgó autó elől.

Eközben a beteg nő még mindig a mentőautóban volt. Egy bűnügyi feljelentés szerint a férfi rendőrségi üldözést indított. Az üldözés több mint 29 kilométeren át, körülbelül 40 percig tartott. A hajszának akkor lett vége, amikor az elkövető egy sáros mezőre hajtott.

A 37 éves Benjamin Feltzet letartóztatása után a helyi kórházba szállították orvosi vizsgálatra. A férfi beismerte, hogy „nagy mennyiségű kémiai tisztítószert” ivott, mielőtt ellopta a mentőautót. A jelentés szerint Feltz agresszív volt, amikor kihallgatták, és halálos fenyegetések is elhangzottak.

A rendőrség nyilvánosságra hozta a Feltz hajszájáról és elfogásáról készült döbbenetes felvételeket a február 17-én bizarr üldözés után. Az elkövető ellen több súlyos vádpont is szerepel: gondatlanságból elkövetett veszélyeztetés, rendőrök elől menekülés, a jogrendszer szereplőinek megfenyegetése, erkölcstelen és buja viselkedés, valamint ittas járművezetés miatt kell felelnie - írja a DailyStar.