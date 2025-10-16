RETRO RÁDIÓ

Rátámadt a mentősökre a részeg nyugdíjas férfi, miközben próbáltak segíteni rajta

Pillanatok alatt káoszba fulladt a segítségnyújtás. Ittas nyugdíjashoz riasztották a mentősöket Siófokon.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.16. 13:46
Módosítva: 2025.10.16. 14:39
ittas mentő rendőrség

Nemhogy hálás nem volt, rögtön neki támadt a segítőire, miután magához tért a mentőautóban a részeg férfi. 2025 februárjában egy hetvenes éveiben járó férfi annyira berúgott, hogy rosszul lett a fogyasztott alkohol mennyiségtől. A helyszínre érkező mentősök hiába akartak segíteni, az ápolókra támadt a részeg nyugdíjas – írta a Sonline.hu.

Ittas nyugdíjashoz riasztották a mentősöket Siófokon.
Ittas nyugdíjashoz riasztották a mentősöket Siófokon Fotó: Gé

A konfliktus akkor robbant ki, amikor az ápoló rutinszerűen az idős férfi adatait kérte, mire a beteg hirtelen dühbe gurult, trágár szavakkal támadt a mentősre, majd megütötte az alkarján. A helyzet gyorsan eszkalálódott, az ápolók nem tudták lecsillapítani az agresszív férfit, ezért rendőri segítséget kellett hívniuk.

A rendőrök kiérkezése után úgy tűnt, sikerült megnyugtatni a helyzetet, ám az incidens ezzel nem ért véget. A mentőápoló rendőri felügyelet mellett megvizsgálta a férfit, majd a kórházba szállításáról döntött, amit a részeg beteg nem fogadott el – számolt be róla az Origo.

Combon rúgta a mentőst

Amint a mentőautó elindult, a férfi ki akarta kapcsolni a biztonsági övét, majd hirtelen mozdulattal, nagy erővel combon rúgta az ápolót, aki hátraesett a járműben. A sofőr ismét rendőri segítséget kért, és csak a rendőrök jelenlétében tudták a férfit biztonságosan a kórházba szállítani.

A Siófoki Járási Ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak miatt vádat emelt a részeg nyugdíjas ellen, és felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott. Az ítélet egyelőre nem született meg.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu