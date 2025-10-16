Rátámadt a mentősökre a részeg nyugdíjas férfi, miközben próbáltak segíteni rajta

Nemhogy hálás nem volt, rögtön neki támadt a segítőire, miután magához tért a mentőautóban a részeg férfi. 2025 februárjában egy hetvenes éveiben járó férfi annyira berúgott, hogy rosszul lett a fogyasztott alkohol mennyiségtől. A helyszínre érkező mentősök hiába akartak segíteni, az ápolókra támadt a részeg nyugdíjas – írta a Sonline.hu.

A konfliktus akkor robbant ki, amikor az ápoló rutinszerűen az idős férfi adatait kérte, mire a beteg hirtelen dühbe gurult, trágár szavakkal támadt a mentősre, majd megütötte az alkarján. A helyzet gyorsan eszkalálódott, az ápolók nem tudták lecsillapítani az agresszív férfit, ezért rendőri segítséget kellett hívniuk.

A rendőrök kiérkezése után úgy tűnt, sikerült megnyugtatni a helyzetet, ám az incidens ezzel nem ért véget. A mentőápoló rendőri felügyelet mellett megvizsgálta a férfit, majd a kórházba szállításáról döntött, amit a részeg beteg nem fogadott el – számolt be róla az Origo.

Combon rúgta a mentőst

Amint a mentőautó elindult, a férfi ki akarta kapcsolni a biztonsági övét, majd hirtelen mozdulattal, nagy erővel combon rúgta az ápolót, aki hátraesett a járműben. A sofőr ismét rendőri segítséget kért, és csak a rendőrök jelenlétében tudták a férfit biztonságosan a kórházba szállítani.

A Siófoki Járási Ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak miatt vádat emelt a részeg nyugdíjas ellen, és felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott. Az ítélet egyelőre nem született meg.