Bokszzsákot karácsonyra? Orbán Viktor megígérte...

Vendégségben járt a miniszterelnök.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.24. 20:19
Módosítva: 2025.12.24. 20:20
karácsony bokszzsák Orbán Viktor

Meglepetésvendégként érkezett egy többgyermekes családhoz Orbán Viktor, ahol a família 5 éves vasgyúrója rögtön erőbemutatót tartott a miniszterelnöknek. A kormányfő pedig a látottak alapján egy bokszzsákot javasolt erőlevezetőnek a legénynek, s nem csak javasolta, de meg is ígérte, hogy kap tőle egyet az ifjú izompacsirta karácsony alkalmából.

Orbán Viktor
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Az ígéret szép szó, ha megtartják úgy jó. 

– írta a kormányfő a Facebook-oldalán, ahol a nem mindennapi videót is megosztotta.

Mutatjuk:

 

