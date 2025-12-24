Bokszzsákot karácsonyra? Orbán Viktor megígérte...

Meglepetésvendégként érkezett egy többgyermekes családhoz Orbán Viktor, ahol a família 5 éves vasgyúrója rögtön erőbemutatót tartott a miniszterelnöknek. A kormányfő pedig a látottak alapján egy bokszzsákot javasolt erőlevezetőnek a legénynek, s nem csak javasolta, de meg is ígérte, hogy kap tőle egyet az ifjú izompacsirta karácsony alkalmából.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Az ígéret szép szó, ha megtartják úgy jó.

– írta a kormányfő a Facebook-oldalán, ahol a nem mindennapi videót is megosztotta.

Mutatjuk: