Bokszzsákot karácsonyra? Orbán Viktor megígérte...
Vendégségben járt a miniszterelnök.
Meglepetésvendégként érkezett egy többgyermekes családhoz Orbán Viktor, ahol a família 5 éves vasgyúrója rögtön erőbemutatót tartott a miniszterelnöknek. A kormányfő pedig a látottak alapján egy bokszzsákot javasolt erőlevezetőnek a legénynek, s nem csak javasolta, de meg is ígérte, hogy kap tőle egyet az ifjú izompacsirta karácsony alkalmából.
Az ígéret szép szó, ha megtartják úgy jó.
– írta a kormányfő a Facebook-oldalán, ahol a nem mindennapi videót is megosztotta.
Mutatjuk:
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre