Ezzel a fotóval kíván áldott karácsonyt Orbán Viktor

Szenteste osztotta meg ünnepi jókívánságait Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán. A szomszédunkban évek óta tartó háború kapcsán különösen nagy jelentősége van a poszt első szavának.
Békés, boldog karácsonyt mindenkinek!
– írta közösségi oldalán Orbán Viktor. A kormányfő az alábbi képpel kívánt áldott ünnepet:
