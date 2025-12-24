RETRO RÁDIÓ

Ezzel a fotóval kíván áldott karácsonyt Orbán Viktor

Békés, boldog karácsonyt mindenkinek!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.24. 17:15
karácsony ünnep Orbán Viktor

Szenteste osztotta meg ünnepi jókívánságait Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán. A szomszédunkban évek óta tartó háború kapcsán különösen nagy jelentősége van a poszt első szavának.

ORBÁN Viktor
Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Békés, boldog karácsonyt mindenkinek! 

– írta közösségi oldalán Orbán Viktor. A kormányfő az alábbi képpel kívánt áldott ünnepet:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
