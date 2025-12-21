Háborúellenes Gyűlés: Még sosem volt ilyen fontos, hogy kiálljunk a béke mellett!

Csordultig megtelt az idei utolsó Háborúellenes Gyűlésen a szegedi Pick Aréna, ahol rengeteg békepárti ember gyűlt össze, hogy megmutassák az országnak, a magyarok ki akarnak maradni a háborúból. Az emberek úgy gondolják, ezeknek a gyűléseknek hatalmas jelentősége van, hiszen országszerte a különböző helyszíneken is hatalmas volt a siker és nagy népszerűségnek örvendtek a Háborúellenes Gyűlések, ahol egy szeretetteljes közösségben jöttek össze azok, akik számára a béke a legfontosabb - írja a Ripost.

A Háborúellenes Gyűlés az összetartozást is jelképezi Fotó: MediaWorks

Szegedre délvidéki honfitársaink is érkeztek, közülük Simon József a Ripostnak elmondta a béke azért is fontos, mert a háborúnak hatalmas ára van, amely során rengeteg ember életét veszti. Ráadásul ő maga délvidékiként ezt már egyszer testközelből tapasztalta.

Ennek hatalmas jelentősége van a magyar nép számára, mivel mi, délvidékiek már egyszer bent voltunk félig a háborúban, és hatalmas ára volt ennek az egésznek, rengeteg ember meghalt, és családok szakadtak szét. Én úgy gondolom, hogy ezzel, hogy minél többen itt vagyunk, és minél többen támogatjuk a háborúellenes gyűlést, ezzel a magyar kormány és a magyar nép számára egy nagyon komoly eredményt tudunk elérni

– mondta el a fiatal délvidéki férfi.

Brenner Dominik szerint azért is fontos, hogy sokan részt vegyenek ezeken a gyűléseken, mert meg kell mutatni, hogy Magyarország a béke mellett. Mióta kitört a háború, a szomszédunkban mindig is a békét hangsúlyoztuk, és talán még sosem volt ilyen fontos, hogy kiálljunk a béke mellett, mert láthatjuk, hogy Brüsszelben mire készülnek.

Németország első, második világháború után egy III. világháborút szeretne kirobbantani. Úgy tűnik, háború berendezkedik az egész Európába, ugyanis 24 tagállam támogatta a háborús költségvetést és ezt a pénzt Ukrajnába tolják, hogy a háborút folytassák. Fontos megmutatnunk azt, hogy itt Magyarországon rengeteg békeszerető ember van, hangsúlyozzuk, és hangosan ki merjük mondani, hogy ennek semmi értelme nincsen, és minél hamarabb le kell zárni a háborút

– üzent Dominik a többi résztvevőnek.

Óriási jelentősége van. Ennyi embert összefogva, egyfelé gondolkodik, egyfelé húz, egy cél érdekében jöttünk ide ennyien. Ez nagyon szép dolog és megható is egyúttal

– tette hozzá egy idős férfi.