Jöhet a visszavágó, egy helyen a BL-meccsek eredményei

A Liverpool Szoboszlai Dominik góljának is köszönhetően 4-0-ra legyőzte a Galatasarayt a Bajnokok Ligájában, s 4-1-es összesítéssel jutott tovább a negyeddöntőbe. A gárda a címvédő Paris Saint-Germainnel találkozik, a franciák tavaly a 16 között ütötték ki az angolokat. A BL-meccsek után kialakult a negyeddöntők párosítása.

Szoboszlai Dominik idén ötödször volt eredményes a BL-meccseken

BL-meccsek, nyolcaddöntők, visszavágók

Liverpool (angol)-Galatasaray (török) 4-0 (1-0) Továbbjutott: Liverpool – 4-1

Gólok: Szoboszlai (25.), Ekitiké (51.), Gravenberch (53.), Szalah (62.)

Barcelona (spanyol)-Newcastle (angol) 7-2 (3-2) Tj: Barcelona – 8-3

Gólok: Raphinha (6., 72.), Bernal (18.), Yamal (45+7., tizenegyesből), López (51.), Lewandowski (56., 61.), illetve Elanga (15., 28.)

Bayern München (német)-Atalanta (olasz) 4-1 (1-0) Tj: Bayern – 10-2

Gólok: Kane (25., tizenegyesből, 54.), Karl (56.), Díaz (70.), illetve Samardzic (85.)

Tottenham (angol)-Atlético Madrid (spanyol) 3-2 (1-0) Tj: Atlético – 7-5

Gólok: Kolo Muani (30.), Simons (52., 90., tizenegyesből), illetve Álvarez (47.), Hancko (75.)

A negyeddöntők párosítása

PSG-Liverpool

Barclona-Atlético Madrid

Sporting-Arsenal

Real Madrid-Bayern München