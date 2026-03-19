Nyolcadik kerületi horror: elleptek mindent a drogfüggők

„Ha úgy mész haza, hogy a levizelt járdát kerülgeted, akkor tudhatod, hogy a nyolcadik kerületben élsz!” – kezdte az egyik lakó, aki már évek óta a 8. kerületi Kálvária tér környékén lakik. A helyiek szerint a kerület színvonala egyre jobban csökken, ugyanis a drogosok és hajléktalanok lelakják az egészet. A fejlődésnek nincs nyoma, sőt egyre aggasztóbbá válik a helyzet. Azok a lakók, akik normális életre vágynak, fontolgatják az elköltözést.

A drogosok és a hajléktalanok a kukákat sem kímélik, minden alkalommal szétdobálják és átforgatják Fotó: olvasói

Hajléktalanok és drogosok foglalták el az utcákat

Én évek óta itt élek

– folytatta lapunknak a Kálvária tér közelében élő. L. Sándor. "Szörnyű állapotok vannak, de ez egyáltalán nem titok. Bármelyik napszakban csak végig kell sétálni a kerületen és rögtön kiderül, hogy fertő lett az egész. Nappal és éjszaka is több drogosba is bele lehet futni. Sőt, inkább azt mondom, hogy elkerülhetetlen, hogy az ember találkozzon velük. Az, hogy a közterületeken piálnak, azt már szinte mindenki megszokta. Az egyik bolthoz még ki is van írva, hogy nem lehet szeszes italt fogyasztani a bolt környékén, de őket ez pont nem érdekli."

Drogos tűk hevernek mindenhol a nyolcadik kerületi társasházakban Fotó: olvasói

A férfi szerint a társasházakban sincsenek biztonságban.

A mi épületünk egy olyan társasház, ahol kóddal ellátott beléptető kapu van, majd egy rács, ami szintén így működik

– meséli tovább. "Az a baj, hogy ezen is átjutnak a drogosok. Múltkor például szó szerint kitépték a falból a vezetékeket, hogy kinyíljon nekik a kapu… Ha valami kint marad a folyosón és ők bejutnak, akkor azonnal ellopják. Persze nem mindegyik lopni jön, vannak, akik csak azért törnek be a társasházakba, hogy drogozhassanak a lépcsőkön vagy a közös területeken, hogy ne kint az utcán kelljen nekik. Ezt gondolom mondanom sem kell mennyire felháborító. Nem tudunk kijönni a lakásunkból normálisan, mert valahol biztosan találkozunk velük. Nekem személy szerint már baromira elegem van! A családommal a költözést fontolgatjuk" – zárta.

Lapunknak az egyik társasház takarítója is megszólalt, szerinte életveszélyesek a drogosok.

A mi társasházunkban van külön hely, ahol a felmosókat, vödröket, takarítási eszközöket tároljuk

– kezdte a férfi. "Hát állandóan drogos tűket találok! Nekem ebből elegem van. Rettegek attól, hogy belenyúlok az egyikbe… Nem éri meg még csak ide sem jönni, mert ez egy fertő, ami itt van!" – zárta.