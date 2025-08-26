Trágyadombbá változott a VIII. kerületi lépcsőház a drog miatt

Berúgott kapu, orrfacsaró bűz, emberi ürülék a fal mellett és sztaniolpapírok mindenütt. Az Illés utcai ház lakóit ez a kép fogadja minden nap, már sokan rettegnek hazamenni, főleg este. A drogosok a lépcsőházban élik a mindennapjaikat, drogoznak és vécének használják a közös teret, a lakók tehetetlenek és nem kapnak segítséget.
Az Illés utca 20 története - mondanánk, hogy egyedi, egyszeri történet, de sajnos nem az. Ugyanaz zajlik itt, mint Józsefváros számos más bérházában: berúgott kapu, fetrengő drogosok a lépcsőházban, emberi ürülék a falak mentén és egyre elkeseredettebb lakók, akik a saját lakásaikban sem érzik magukat biztonságban. Az internetes panaszok alapján kimentünk megnézni a helyzetet.
Az Illés utcai ház udvarán épp egy lakó próbált rendet rakni, amikor beléptünk a kapun. Seprűvel és lapáttal küzd a ,kilátástalan helyzettel, a fal mellől csípős szag csapja meg az orrunkat.
Szörnyű a helyzet, mindennaposan bejárnak ide a drogosok. Itt élik az életüket. Isznak, szúrnak, fetrengenek, és vécének használják a lépcsőházat
- meséli keserűen és söpri tovább az eldobált csikkeket az udvarról és mutat a lépcsőház felé, hogy oda nézzünk be.
A rács túloldalán minden van: emberi ürülék, szétcsorgott sör, üres flakonok, penészes ételmaradék és a kristályosok által használt sztaniolpapírok.
Az egykori közös vécéből mára förtelmes szemétdomb lett, a lakók pedig úgy érzik, hogy az otthonaik lakhatatlanná váltak.
Egy idős férfi éppen jön le a lépcsőn, kétségbeesetten mutogat körbe
Nézzenek körül, mi van itt Én már félek. Nemcsak a mocsoktól, hanem attól is, hogy egyszer rám támadnak. Én már öreg vagyok, nincs erőm megvédeni magam
- magyarázza.
Mint azt a Metropol többször is megírta, a helyzet egész Józsefvárosban romlik. A drogosok lépcsőházakba költöznek, fenyegetőznek és agresszívek is. A lakók beszámolói szerint ha egy épület „felkerül a térképre”, azaz híre megy, hogy könnyű bejutni, rövid idő alatt tömegével jelennek meg a kábítószeresek.
Nemcsak az Illés utcában, hanem a Stáhly és a Leonardo utcában is hasonló állapotokról számoltak be: ürülék a lépcsőházban, hajléktalanok és drogosok fetrengenek a gangokon, a lakók pedig rettegnek.
A lakók szerint a városvezetés sem segíti őket. Úgy érzik, sőt, inkább támogat olyan kezdeményezéseket, amelyek újra vonzzák a szerhasználókat a környékre. A Magdolna utcai drogközpont megnyitása is láncreakciót váltott ki: sok környékbeli lakó tiltakozott, de a központ mégis megnyílt. A Kék Pont Alapítvány, amely korábban is heves viták kereszttüzében állt, ismét jelen van Józsefvárosban, ami sok helyi számára elfogadhatatlan.
A Fidesz helyi frakcióvezetője, Egry Attila korábban lapunknak elmondta: a a romló közbiztonságért a jelenlegi vezetés felelős:
Pikó András polgármester nem folytatta a rendpárti munkát, amit 2019-ig végeztünk. Felszámolta a polgárőrséget, megszüntette a közbiztonsági rendeleteket, és a rendőrség támogatása is gyengébb lett. Ez a következménye.
A rendőrség több hasonló eset kapcsán hangsúlyozta: a kristály néven ismert szintetikus drog rendkívül veszélyes. Gyorsan kialakít függőséget, pszichózist, paranoid téveszméket, szorongást és pánikrohamokat okozhat. Józsefvárosban nem egyszer előfordult, hogy a szer hatása alatt álló ember fegyverrel hadonászott vagy éppen székletet dobált a gangon.
Józsefváros legnagyobb problémája a drog, az utóbbi időben teljesen lepusztult a kerület. A környék tele van drogosokkal, több házban is hasonlóak a problémák, erről az esetről is tudok és az ilyen érintett házak lakói mellé álltam, mert a kerület jelenlegi vezetésétől nem kapnak segítséget az elkeseredett lakók
- mondta lapunknak Kozma Lajos, a józsefvárosi Fidesz képviselőjelöltje.
Hozzátette: a drogosok miatt visszatért a kerületbe a prostitúció és a közbiztonság is romlott. Az utcák és a parkok szemetesek, a kerületiek életminőségére rossz hatással van ez a helyzet, ezen kíván javítani az időközi választásokon induló képviselőjelölt, aki a minap drogtesztre szólította fel riválisait.
Az Illés utca 20. lakói tehát nemcsak a mocsokkal, hanem a folyamatos félelemmel is együtt élnek. Egyelőre nincs megoldás, miközben a drogosok napról napra visszatérnek, és újra és újra trágyadombbá változtatják a lépcsőházat.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.