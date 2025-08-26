Trágyadombbá változott a VIII. kerületi lépcsőház a drog miatt

Az Illés utca 20 története - mondanánk, hogy egyedi, egyszeri történet, de sajnos nem az. Ugyanaz zajlik itt, mint Józsefváros számos más bérházában: berúgott kapu, fetrengő drogosok a lépcsőházban, emberi ürülék a falak mentén és egyre elkeseredettebb lakók, akik a saját lakásaikban sem érzik magukat biztonságban. Az internetes panaszok alapján kimentünk megnézni a helyzetet.

Az Illés utca 20 lakói rettegnek a drogosoktól Fotó: Metropol

Az Illés utcai ház udvarán épp egy lakó próbált rendet rakni, amikor beléptünk a kapun. Seprűvel és lapáttal küzd a ,kilátástalan helyzettel, a fal mellől csípős szag csapja meg az orrunkat.

Szörnyű a helyzet, mindennaposan bejárnak ide a drogosok. Itt élik az életüket. Isznak, szúrnak, fetrengenek, és vécének használják a lépcsőházat

- meséli keserűen és söpri tovább az eldobált csikkeket az udvarról és mutat a lépcsőház felé, hogy oda nézzünk be.

Zár nincs a lépcsőház ajtaján Fotó: Metropol

A rács túloldalán minden van: emberi ürülék, szétcsorgott sör, üres flakonok, penészes ételmaradék és a kristályosok által használt sztaniolpapírok.

Nem csak drogoznak a lépcsőházban, de vécének is használják Fotó: Metropol

Az egykori közös vécéből mára förtelmes szemétdomb lett, a lakók pedig úgy érzik, hogy az otthonaik lakhatatlanná váltak.

A látvány elképesztő Fotó: Metropol

Egy idős férfi éppen jön le a lépcsőn, kétségbeesetten mutogat körbe

Nézzenek körül, mi van itt Én már félek. Nemcsak a mocsoktól, hanem attól is, hogy egyszer rám támadnak. Én már öreg vagyok, nincs erőm megvédeni magam

- magyarázza.

A sorakozó öngyújtók árulkodnak a drogosok jelenlétéről Fotó: Metropol

Mint azt a Metropol többször is megírta, a helyzet egész Józsefvárosban romlik. A drogosok lépcsőházakba költöznek, fenyegetőznek és agresszívek is. A lakók beszámolói szerint ha egy épület „felkerül a térképre”, azaz híre megy, hogy könnyű bejutni, rövid idő alatt tömegével jelennek meg a kábítószeresek.

Nemcsak az Illés utcában, hanem a Stáhly és a Leonardo utcában is hasonló állapotokról számoltak be: ürülék a lépcsőházban, hajléktalanok és drogosok fetrengenek a gangokon, a lakók pedig rettegnek.

A lakók szerint a városvezetés sem segíti őket. Úgy érzik, sőt, inkább támogat olyan kezdeményezéseket, amelyek újra vonzzák a szerhasználókat a környékre. A Magdolna utcai drogközpont megnyitása is láncreakciót váltott ki: sok környékbeli lakó tiltakozott, de a központ mégis megnyílt. A Kék Pont Alapítvány, amely korábban is heves viták kereszttüzében állt, ismét jelen van Józsefvárosban, ami sok helyi számára elfogadhatatlan.