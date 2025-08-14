Visszaéltek a Józsefvárosi Fidesz nevével, fontos közleményt adtak ki

Erről minden józsefvárosi lakosnak tudnia kell.
Fontos közleményt adott ki a közösségi oldalán a Józsefvárosi Fidesz, erről minden helyi választópolgárnak érdemes tudnia, ha nem akarja, hogy megtévesztés áldozatává váljon.
Kozma Lajos a Józsefvárosi Fidesz egyetlen jelöltje a 9. választókerületben!
Tisztelt józsefvárosiak, kedves barátaink! Tudomásunkra jutott, hogy a 9. választókerületben Józsefvárosi Fidesz nevével visszaélve, a polgári értékekre hivatkozva történik aláírásgyűjtés a szeptember 21-ei időközi önkormányzati választásra.
Szeretnénk leszögezni, hogy ebben a körzetben Kozma Lajos az egyetlen jelöltünk, aki születésétől fogva a józsefvárosi lakos, ismeri a kerület problémáit és azok megoldásán fáradozik. Amennyiben Kozma Lajos megkapja a lakosok bizalmát a tisztább, rendezettebb, élhetőbb Józsefvárosért kíván dolgozni.
Mindenki más, aki a polgári értékrendre hivatkozva a Józsefvárosi Fidesz jelöltjének adja ki magát, az a választók megtévesztésében érdekelt
– olvasható a Józsefvárosi Fidesz közösségi oldalán.
