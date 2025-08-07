RETRO RÁDIÓ

Megérkezett a legfrissebb közvélemény-kutatás, továbbra is vezet a Fidesz

Bács-Kiskun vármegyében a Fideszé lehet az előny.

Orbán Viktor július 26-án megtartotta hagyományos tusnádfürdői előadását. A miniszterelnök a 34. Bálványosi Nyári Szabadegyetemen kijelentette, hogy a belső felméréseik szerint ha most vasárnap lennének a választások, akkor 106 egyéni választókerületből nyolcvanat megnyernének, ami fölényes győzelmet eredményezne. Az Index a kormányfő által hivatkozott adatsor több részletét, a sorozat negyedik részében a Bács-Kiskun vármegyei 3-as egyéni választókerületre vonatkozó számokat mutatta be - írja a Bors.

Kalocsa környékén a Fideszé lehet az előny / Fotó: Kocsis Zoltán /  MTI

A Kalocsa-központú, Bács-Kiskun vármegyei 3-as számú egyéni választókerületben a kutatás alapján jelenleg a kormánypártoké lehet az előny. A sorrend:

  • Fidesz–KDNP – 41,6 százalék
  • Tisza Párt – 31,7 százalék
  • Mi Hazánk – 7,2 százalék
  • Demokratikus Koalíció – 2,3 százalék
  • Jobbik – 1,9 százalék
  • Magyar Kétfarkú Kutya Párt – 1,2 százalék
  • MSZP – 0,5 százalék
  • Párbeszéd – 0,3 százalék

Más pártokra a megkérdezettek 0,5 százaléka szavazna, a „nem mondja meg, nem menne el” csoport 4,4 százalékot, a „nem tudja, bizonytalan” réteg 8,3 százalékot tesz ki a kutatásban. A felmérés 500 fő megkérdezésével, CATI-módszerrel készült 2025 júliusában. A kalocsai központú választókerületben a 2022-es országgyűlési választásokon Font Sándoré lett a mandátum, a kormánypárti jelölt 59,70 százalékot szerzett. Magóné Tóth Gyöngyi Mária, a hatpárti ellenzék támogatottja, 30,23 százalékot ért el. A Fidesz–KDNP listás eredménye a választókerületben 58,87 százalék volt.

Az országos közvélemény-kutatások megosztó képet mutatnak, a Medián és az IDEA Intézet a Tisza Párt vezetését, viszont a Nézőpont Intézet, valamint a Társadalomkutató a kormánypártok előnyét mérte.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
