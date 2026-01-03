RETRO RÁDIÓ

Bűntudatmentes csokis brownie – ez 2026 slágere

Lerántjuk a leplet a két trükkös összetevőről! Ezektől lesz alacsony kalóriájú a bűntudatmentes csokis brownie.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.03. 11:30
brownie recept diéta

Ez a szupermodell brownie a life.hu szerint életmentő lehet azoknak, akik felesleges kalóriák nélkül szeretnének édességet fogyasztani. Nemcsak finom, de alakbarát is a bűntudatmentes csokis brownie. Mutatjuk a receptjét!

Hódít a bűntudatmentes csokis brownie
Hódít a bűntudatmentes csokis brownie (Fotó: Pexels – Képünk illusztráció!)

Hódít a bűntudatmentes csokis brownie

Gyors, finom és alakbarát is? Nem is létezhetne ennél jobb kombináció, így az ünnepek után. Az édesszájúak készíthetik a receptkönyvüket! Mutatjuk a diétás, bűntudat nélküli tökéletes brownie receptjét!

Hozzávalók: 

  • 50 g méz
  • 600 g édesburgonya
  • 60 g zabliszt
  • 35 g kakaó
  • 200 g tojásfehérje
  • 25 g étcsokoládé
  • vanília aroma

Elkészítés: 

Az édesburgonyát meghámozzuk,felvágjuk kockákra és puhára főzzük. Eközben a zablisztet összekeverjük a kakaóval, a vaníliaaromával és a sóval. A megfőtt édesburgonyát robotgéppel pürésítjük és összekeverjük a kakaós liszttel, majd hozzáadunk egy kis tejet. A tojásfehérjét habbá verjük és óvatosan összekeverjük az édesburgonyás masszával. Kiöntjük egy sütőpapírral kibélelt tepsibe, a tetejére pedig felkockázott étcsokoládét szórunk. 180 fokon 30 percig sütjük.

Kész is van az alakbarát édességünk!

@little.sunrayy Supermodel brownie recipe: • 600g sweet potatoe • 50g honey • 60 oat flour • 35g cacao • salt & vanilla • 200g egg white • 25g dark chocolat #lowcaloriebrownie #healthybrownies #lowcaloriedessert #healthydessert ♬ Originalton - Sinja | petite model ✨

Rengeteg recepttel lehet emellett kísérletezni, azáltal, hogy az alapanyagokat lecseréljük egészségesebb verzióra! Például főtt burgonyára és zablisztre! Így nem kell megválnunk azoktól az édességektől, amiket annyira szeretünk!

Sokaknak egy jó diétás lángos recept is jól jön, ha sós finomságra vágynak!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu