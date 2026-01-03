Bűntudatmentes csokis brownie – ez 2026 slágere

Ez a szupermodell brownie a life.hu szerint életmentő lehet azoknak, akik felesleges kalóriák nélkül szeretnének édességet fogyasztani. Nemcsak finom, de alakbarát is a bűntudatmentes csokis brownie. Mutatjuk a receptjét!

Hódít a bűntudatmentes csokis brownie (Fotó: Pexels – Képünk illusztráció!)

Hódít a bűntudatmentes csokis brownie

Gyors, finom és alakbarát is? Nem is létezhetne ennél jobb kombináció, így az ünnepek után. Az édesszájúak készíthetik a receptkönyvüket! Mutatjuk a diétás, bűntudat nélküli tökéletes brownie receptjét!

Hozzávalók:

50 g méz

600 g édesburgonya

60 g zabliszt

35 g kakaó

200 g tojásfehérje

25 g étcsokoládé

só

vanília aroma

Elkészítés:

Az édesburgonyát meghámozzuk,felvágjuk kockákra és puhára főzzük. Eközben a zablisztet összekeverjük a kakaóval, a vaníliaaromával és a sóval. A megfőtt édesburgonyát robotgéppel pürésítjük és összekeverjük a kakaós liszttel, majd hozzáadunk egy kis tejet. A tojásfehérjét habbá verjük és óvatosan összekeverjük az édesburgonyás masszával. Kiöntjük egy sütőpapírral kibélelt tepsibe, a tetejére pedig felkockázott étcsokoládét szórunk. 180 fokon 30 percig sütjük.

Kész is van az alakbarát édességünk!

Rengeteg recepttel lehet emellett kísérletezni, azáltal, hogy az alapanyagokat lecseréljük egészségesebb verzióra! Például főtt burgonyára és zablisztre! Így nem kell megválnunk azoktól az édességektől, amiket annyira szeretünk!

Sokaknak egy jó diétás lángos recept is jól jön, ha sós finomságra vágynak!