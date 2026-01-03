8 dolog, amivel csökkentheted a demencia kockázatát

Az Alzheimer-kór a demencia leggyakoribb formája, a betegek 60-80 százalékát érinti, és sajnos gyógyíthatatlan. Nagyon rossz hatással van az érintettek mindennapi életvitelére, az esélye pedig megnövekszik, ha valaki elmúlt 65 éves, van a családjában, aki demenciával küzd, cukorbeteg, illetve dohányzik vagy alkoholt fogyaszt – de ennek a betegségnek lehet csökkenteni is az esélyét.

8 dolog, amivel csökkenthetjük a demencia kockázatát / Illusztráció: Freepik

A Unilad írja, hogy van 8 dolog, amivel csökkenthetjük a demencia, azon belül is az Alzheimer-kór esélyét:

Agytorna: az agyunk egészségét segít megőrizni, ha folyamatosan stimuláljuk, akár olvasással, játékkal, kézműveskedéssel, tanulással, hobbikkal vagy önkénteskedéssel.

az agyunk egészségét segít megőrizni, ha folyamatosan stimuláljuk, akár olvasással, játékkal, kézműveskedéssel, tanulással, hobbikkal vagy önkénteskedéssel. Szociális élet: érdemes elkerülni a magányt és a kirekesztettséget, ezért jobb, ha az ember folyamatosan tartja a kapcsolatot a családjával, barátaival és szociális életet él.

érdemes elkerülni a magányt és a kirekesztettséget, ezért jobb, ha az ember folyamatosan tartja a kapcsolatot a családjával, barátaival és szociális életet él. Egészséges étkezés: a kiegyensúlyozott, egyebek között zöldségekkel és gyümölcsökkel, teljes kiőrlésű termékekkel tarkított diéta az agynak is nagyban segít.

a kiegyensúlyozott, egyebek között zöldségekkel és gyümölcsökkel, teljes kiőrlésű termékekkel tarkított diéta az agynak is nagyban segít. Mozgás: ha már hetente csupán 150 percnyi mozgást képesek vagyunk bevinni az életünkbe, már csökkenthetjük a betegség esélyeit.

ha már hetente csupán 150 percnyi mozgást képesek vagyunk bevinni az életünkbe, már csökkenthetjük a betegség esélyeit. Egészségfigyelés: fontos, hogy folyamatosan figyeljük az egészségünket, kezdve a vérnyomással és a vércukorszinttel, hogy még időben kiderüljön, ha esetleg valamivel gond van.

fontos, hogy folyamatosan figyeljük az egészségünket, kezdve a vérnyomással és a vércukorszinttel, hogy még időben kiderüljön, ha esetleg valamivel gond van. Alvás: az alvás kiemelten fontos az egészségünk számára, napi 7-8 óra lenne a cél, ezért akinek alvási problémái vannak, keressen fel egy szakembert ezzel kapcsolatban.

az alvás kiemelten fontos az egészségünk számára, napi 7-8 óra lenne a cél, ezért akinek alvási problémái vannak, keressen fel egy szakembert ezzel kapcsolatban. Az alkohol és dohányzás kiiktatása, vagy legalább mérséklése: bármikor is hagyja abba valaki a dohányzást, az mindig jó döntés; az alkoholbevitellel kapcsolatban pedig azt állapították meg, hogy naponta maximum két pohárral lehetne fogyasztani, hogy ne növelje a betegség kockázatát.

bármikor is hagyja abba valaki a dohányzást, az mindig jó döntés; az alkoholbevitellel kapcsolatban pedig azt állapították meg, hogy naponta maximum két pohárral lehetne fogyasztani, hogy ne növelje a betegség kockázatát. Fejvédelem: ha el akarjuk kerülni a demenciát, akkor érdemes védeni a fejünket, ugyanis a fejsérülések növelhetik az esélyét – vagyis használjunk sisakot, nem csúszós lábbeliket és persze utazásnál a biztonsági övet.

Ha ezekre figyelünk, akkor nagyobb eséllyel kerülhetjük el az Alzheimer-kór kialakulását.