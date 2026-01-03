8 dolog, amivel csökkentheted a demencia kockázatát
Ezzel a 8 dologgal lehet csökkenteni az Alzheimer-kór kockázatát.
Az Alzheimer-kór a demencia leggyakoribb formája, a betegek 60-80 százalékát érinti, és sajnos gyógyíthatatlan. Nagyon rossz hatással van az érintettek mindennapi életvitelére, az esélye pedig megnövekszik, ha valaki elmúlt 65 éves, van a családjában, aki demenciával küzd, cukorbeteg, illetve dohányzik vagy alkoholt fogyaszt – de ennek a betegségnek lehet csökkenteni is az esélyét.
A Unilad írja, hogy van 8 dolog, amivel csökkenthetjük a demencia, azon belül is az Alzheimer-kór esélyét:
- Agytorna: az agyunk egészségét segít megőrizni, ha folyamatosan stimuláljuk, akár olvasással, játékkal, kézműveskedéssel, tanulással, hobbikkal vagy önkénteskedéssel.
- Szociális élet: érdemes elkerülni a magányt és a kirekesztettséget, ezért jobb, ha az ember folyamatosan tartja a kapcsolatot a családjával, barátaival és szociális életet él.
- Egészséges étkezés: a kiegyensúlyozott, egyebek között zöldségekkel és gyümölcsökkel, teljes kiőrlésű termékekkel tarkított diéta az agynak is nagyban segít.
- Mozgás: ha már hetente csupán 150 percnyi mozgást képesek vagyunk bevinni az életünkbe, már csökkenthetjük a betegség esélyeit.
- Egészségfigyelés: fontos, hogy folyamatosan figyeljük az egészségünket, kezdve a vérnyomással és a vércukorszinttel, hogy még időben kiderüljön, ha esetleg valamivel gond van.
- Alvás: az alvás kiemelten fontos az egészségünk számára, napi 7-8 óra lenne a cél, ezért akinek alvási problémái vannak, keressen fel egy szakembert ezzel kapcsolatban.
- Az alkohol és dohányzás kiiktatása, vagy legalább mérséklése: bármikor is hagyja abba valaki a dohányzást, az mindig jó döntés; az alkoholbevitellel kapcsolatban pedig azt állapították meg, hogy naponta maximum két pohárral lehetne fogyasztani, hogy ne növelje a betegség kockázatát.
- Fejvédelem: ha el akarjuk kerülni a demenciát, akkor érdemes védeni a fejünket, ugyanis a fejsérülések növelhetik az esélyét – vagyis használjunk sisakot, nem csúszós lábbeliket és persze utazásnál a biztonsági övet.
Ha ezekre figyelünk, akkor nagyobb eséllyel kerülhetjük el az Alzheimer-kór kialakulását.
