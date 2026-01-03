RETRO RÁDIÓ

Melyik nap a kedvenced? A válasz többet elárul rólad, mint hinnéd

Szerinted igaz? A kedvenc napod választása elárulja a személyiségedet egy meglepő teszt alapján.

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2026.01.03. 17:30
pszichológia teszt személyiség

Egy szórakoztató pszichológiai teszt szerint a kedvenc napod elárulja, milyen személyiséged van, továbbá arra is fényt derít, hogy inkább a rendszerezett életet szereted-e, vagy a kaotikus társas helyzetekben érzed jól magad. Egy Masha Kaptilina által megosztott internetes pszichológiai játék sok mindenre választ adhat nekünk.

Tudtad, hogy a kedvenc napod mindent elárul rólad?
Tudtad, hogy a kedvenc napod sok mindent elárul rólad? / Fotó: pexels.com (Illusztráció)

Válaszd ki a kedvenc napod, és megmondjuk ki vagy!

Masha rendszeresen oszt meg pszichológiai teszteket a TikTokján, amelyek kizárólag szórakoztatási célokat szolgálnak, és nem tekinthetők valódi pszichológusi tanácsnak. Egy nemrégiben közzétett videóban Masha arra kéri a követőit, hogy első gondolatra válasszanak ki egy napot a héten, amelyben örökre élni szeretnének. A fiatal lány állítja, hogy a választott napod sokat elárul rólad.

Hétfő

A hétfőket kedvelőket olyan személyiségnek írta le, akik szeretik a rendezett környezetet maguk körül és a kiszámítható életet részesítik előnyben. Azonban nem szeretik az olyan dolgokat, amelyek zavart okoznak, például az utolsó pillanatban történő tervváltoztatásokat vagy a félreérthető jelzéseket barátoktól vagy szeretteiktől.

Kedd

Ezen nap kedvelői szeretik, ha saját tempójukban haladhatnak, mindenféle nyomás nélkül. A nyugodt állandóságot részesítik előnyben az érzelmi hullámvölgyekkel szemben.

Szerda

A szerdai emberek nem ellenzik annyira a változást, mint a hétfő hívei, mivel nyugodtan kezelik az átalakulásokat, és ritkán reagálnak szélsőségesen. Sőt, nem utolsó sorban nagy eséllyel Addams Family-rajongók is. A TikToker szerint  valószínűleg a környezetükben élők gyakran támaszkodnak rájuk, mert ők akkor is stabilak maradnak, amikor mindenki más túlterhelt. A szerda választása azt jelenti, hogy sikerül megőrizni a nyugalmat még a változások idején is.

Csütörtök

A hétfőhöz hasonlóan a csütörtököt választók is szeretik a rendezett életet. Ugyanakkor sokkal társaságkedvelőbbek, és imádják a sűrű társas programokat – feltéve, hogy a társasági élet nem válik kaotikussá.

Péntek

A péntek kedvelői számára nagyon fontos a könnyedség és az élvezet. Azokat a kapcsolatokat és környezeteket kedvelik, amelyek barátságosak és nem megterhelők. Nem reagálnak jól az állandó nyomásra vagy a túlzott komolyságra.

Szombat

A szombat választása azt jelzi, hogy mindenekelőtt a kényelmet értékelik az adott emberek. Ez a hétvége kezdete, a munka utáni lelassulás ideje, ezért a minimális elvárások napja.

Vasárnap

Akik a vasárnapot választják általában szeretik az egyedüllétet, ami nem jelenti azt, hogy nincsenek barátaik vagy nem szeretnek emberek között lenni, de sok kedvenc tevékenységüket egyedül végzik - írja a The Mirror.

@masha.kaptilina Do results match your personality?? #psychology #psychologytest #personalitytest #daysoftheweek #pickone ♬ original sound - Masha Kaptilina

 

