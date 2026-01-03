A rejtélyes betegséggel küzdő Majáról lemondtak az orvosok, mégis a családjával ünnepelt

Karácsony előtt hatalmas örömben volt része a taktaszadai családnak. Az édesanyja imája meghallgatásra talált, és több hónapos kórházi kezelés után végre a kis Maja hazamehetett, és családjával tölthette az ünnepeket.

Maja otthon ünnepelhetett / Fotó: Olvasói fotó

A kislány 2024. április 11-én agyi kómában látta meg a napvilágot. Ennek következtében anyagcsere rendellenességgel, táplálkozási- és légzési nehézséggel is küzd. Először hét hetes korában ébredt fel a kómából, de sajnos ekkor még az állapota napról napra romlott, és az orvosok felkészítették a családot a legrosszabbra. Majácska több műtéten esett át, és a táplálkozási nehézségek miatt orrszondán, később gasztrotubuson, majd a gyomrába ültetett PEG-en keresztül táplálták.

Felejthetetlen volt az ünnep a kis Maja számára

Igazi csoda az, ami velünk történt. Másfél évet a gyermekem kórházi ágya mellett töltöttem, és a sok erőfeszítésnek, és küzdelemnek meglett végül az eredménye. Majácska állapota egyik percről a másikra rohamosan javulni kezdett, és a karácsonyt már otthon ünnepelhette

– mondja elérzékenyülve Horváth Adrienn, az édesanya, aki isteni csodaként élte meg az elmúlt néhány hetet, hiszen a gyermek korábban még állni sem tudott, és annak ellenére, hogy a kórházban már lemondtak róla, felállt, és az ünnepeket már otthon, a szerettei körében ünnepelhette.

Hatalmas élmény volt ez mindannyiunk számára. Nagyon jól érezte magát Majácska, és segített a fa díszítésében, és főzésben is. A másik csodálatos dolog az volt, hogy először evett a szilárd táplálékot. Ízlett neki a húsleves, és három kanál pépesített répát, és borsót is megevett

– emlékszik vissza az édesanya, aki még azt is elárulta, hogy a Szilvesztert otthon töltötték.

Az öcsémék és a unokatestvérek jöttek át hozzánk. A menü virsli és gyerekpezsgő volt. Nagyon hálás Vagyok Dudás Ildikónak a Mesés mosoly gyermekekért Alapítvány vezetőjének, és a lányának, mert nélkülük nem lehetett volna ilyen felhőtlen az ünneplésünk. Bevásároltak nekünk, így végre nem a nélkülözésről szólt a karácsony

– mondja hálásan Adrienn, aki az új esztendőre új célokat is kitűzött maga elé.

Nem esett messze az alma a fájától. A lányom, Vivi sminktetoválással szeretett volna meglepni valakit karácsonyra. Mikor látta, hogy Majáék milyen nehéz helyzetben vannak, elhatározta, hogy bevásárol nekik, a sminktetováláson felül

– mondja büszkén Dudás Ildikó, aki nem tud elmenni egyetlen elesett ember mellett sem anélkül, hogy segítsen.

Az elmúlt egy hónap maga a csoda volt. Nagyon szépen köszönjük mindenek a segítséget. A legfontosabb, hogy Maja elkezdjen szépen enni, mert akkor három hónap után kikerülhet a szonda a gyomrából

– zárja a beszélgetést az édesanya, aki idén szeretné folytatni a középiskolát, hogy majd jobb munkahelyet találhasson magának.

ITT tudsz segíteni Maja családjának!