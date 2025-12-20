RETRO RÁDIÓ

A plasztikai sebész elárulta: ez a két kizáró ok, amikor nem végzi el a kért műtétet

A páciensek a tökéletességre törekszenek, miközben ez lehetetlen. A plasztikai sebész szerint a legfontosabb a tudatosság.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.20. 12:30
plasztikai sebészet orrplasztikai műtét Plasztikai beavatkozás

Egy plasztikai sebész elmondja a két nagy okot, ami miatt nem végez orrplasztikát a pácienseknek. „Végső soron az a feladatunk, hogy reálisak és őszinték legyünk”– közölte a People.

Plasztikai sebész mondja el a véleményét arról, fontos a tudatosság
Plasztikai sebész mondja el a véleményét arról, fontos a tudatosság
Forrás: Pexels (illusztráció!)

Plasztikai sebész figyelmeztet a tudatosságra és a műtét kockázataira

Dr. Lexie Wang sebész arról beszélt, miért nem mindig a legjobb megoldás az orrplasztika.

Miután a sebész egy TikTok-videóban osztotta meg, hogy visszautasított egy leendő pácienst, aki orrplasztikát szeretett volna, Dr. Wang a People-nek elmagyarázta, miért olyan fontos számára, hogy adott esetben képes legyen nemet mondani a pácienseinek.

Sokan azt feltételezik, hogy azért vagyunk, hogy felesleges kezelésekkel pénzt szedjünk ki a páciensekből. Persze vannak rossz orvosok, de minden iparágban akadnak rossz szereplők

– mondta a nő.

Hozzátette, hogy ő erősen hisz a páciensek önállóságában, azonban a legfontosabbnak azt gondolja, hogy oktassák őket, hogy a legjobb döntést tudják meghozni – főleg, amikor ilyen nagy műtéti beavatkozásokról van szó.

@drlexiewang There’s many reasons why you should not get a rhinoplasty or a nose job surgery, and this is just one of them. @West End Plastic Surgery #septoplasty #plasticsurgery ♬ original sound - drlexiewang

A két legfőbb ok, amiért visszautasítok egy pácienst, az az, ha fizikailag nem megfelelő jelölt. Tehát olyan dolog zavarja magán, amit nem tudok megoldani, illetve ha mentálisan nem megfelelő jelölt

– osztotta meg a sebész.

Elmondta azt is, hogy az orrplasztika azok a műtétek közé esik, ami a legnagyobb kihívást jelenti a szakmában.

Bár Dr. Wang szerint egyes páciensek érthetően csalódottak, amikor azt tanácsolja nekik, hogy álljanak el a műtéttől, hangsúlyozza, hogy a többség végül értékeli, amikor nemet mond nekik.

Végső soron az a feladatunk, hogy reálisak és őszinték legyünk, és ez egy nagyon nagy döntés a páciens részéről, ezért igyekszem tudatni velük, hogy valóban az ő oldalukon állok, és a legjobb érdekeiket tartom szem előtt

– zárta gondolatait.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu