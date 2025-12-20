A plasztikai sebész elárulta: ez a két kizáró ok, amikor nem végzi el a kért műtétet
A páciensek a tökéletességre törekszenek, miközben ez lehetetlen. A plasztikai sebész szerint a legfontosabb a tudatosság.
Egy plasztikai sebész elmondja a két nagy okot, ami miatt nem végez orrplasztikát a pácienseknek. „Végső soron az a feladatunk, hogy reálisak és őszinték legyünk”– közölte a People.
Plasztikai sebész figyelmeztet a tudatosságra és a műtét kockázataira
Dr. Lexie Wang sebész arról beszélt, miért nem mindig a legjobb megoldás az orrplasztika.
Miután a sebész egy TikTok-videóban osztotta meg, hogy visszautasított egy leendő pácienst, aki orrplasztikát szeretett volna, Dr. Wang a People-nek elmagyarázta, miért olyan fontos számára, hogy adott esetben képes legyen nemet mondani a pácienseinek.
Sokan azt feltételezik, hogy azért vagyunk, hogy felesleges kezelésekkel pénzt szedjünk ki a páciensekből. Persze vannak rossz orvosok, de minden iparágban akadnak rossz szereplők
– mondta a nő.
Hozzátette, hogy ő erősen hisz a páciensek önállóságában, azonban a legfontosabbnak azt gondolja, hogy oktassák őket, hogy a legjobb döntést tudják meghozni – főleg, amikor ilyen nagy műtéti beavatkozásokról van szó.
A két legfőbb ok, amiért visszautasítok egy pácienst, az az, ha fizikailag nem megfelelő jelölt. Tehát olyan dolog zavarja magán, amit nem tudok megoldani, illetve ha mentálisan nem megfelelő jelölt
– osztotta meg a sebész.
Elmondta azt is, hogy az orrplasztika azok a műtétek közé esik, ami a legnagyobb kihívást jelenti a szakmában.
Bár Dr. Wang szerint egyes páciensek érthetően csalódottak, amikor azt tanácsolja nekik, hogy álljanak el a műtéttől, hangsúlyozza, hogy a többség végül értékeli, amikor nemet mond nekik.
Végső soron az a feladatunk, hogy reálisak és őszinték legyünk, és ez egy nagyon nagy döntés a páciens részéről, ezért igyekszem tudatni velük, hogy valóban az ő oldalukon állok, és a legjobb érdekeiket tartom szem előtt
– zárta gondolatait.
