„Zsibbadó lábujjakkal ébredtem fel, végül megbénultam”

Az édesanya aggodalma nem volt alaptalan, amikor egyik reggel zsibbadó lábujjakra ébredt. A 33 éves nő, Ali Sudderth elmondása szerint a lábujjai először bizseregtek, kissé zsibbadtak is voltak, majd mindez fokozatosan szétterjedt a testében.

A fiatal édesanya zsibbadó lábujjakra ébredt, miután előzőleg az orvosok is látták a szokatlan állapotát / Fotó: unsplash.com (Illusztráció)

Sokkoló diagnózisra utaltak a zsibbadó lábujjak

A 33 éves nő állítása szerint, a bénulását megelőző napokban beszélt orvossal és még kórházba is ment az egyre súlyosbodó zsibbadása miatt, de akkor még nem kapott választ arra, mi történik vele pontosan. Amikor már lépcsőn sem tudott közlekedni, ismét kórházba mentek a férjével, ekkor azonban a diagnózist már hamar felállították. Kiderült, hogy az édesanyának Guillain–Barré-szindrómája van. Ez egy ritka betegség, amely az idegeket, az érzékelést, a mozgást, valamint az olyan folyamatokat érinti, mint a légzés és a szívverés. Egyes embereknél a tünetek olyan súlyossá válhatnak, hogy nem képesek mozgatni a lábukat, karjukat vagy az arcukat.

Ali, aki a hároméves Meredith édesanyja szombaton ment kórházba, majd hétfőre már meg is bénult.

Valójában nagyon korán észrevették a betegséget, és az, hogy még a bénulás előtt bementem a kórházba, hatalmas szerencse volt. Még azon az estén elkezdték a kezelést, ami segíti a felépülést, de nem tudja megállítani a betegséget, majd hétfőre megbénultam

- emlékezett vissza az édesanya.

Ali három hónapot töltött kórházban, ami alatt sikeresen felépült és újra megtanult járni. Ezalatt olyan gyenge volt, hogy még a telefonját is nehezen tudta felemelni, sőt, még lányáról sem tudott egyedül gondoskodni.

Több éjszaka is sírva aludtam el. Szívszorító volt látni, hogy mindenki más gondoskodik a gyermekedről, miközben te tehetetlenül nézed. Még a pelenkáját sem tudtam kicserélni. Csak annyit akartam, hogy a saját karomban tarthassam

- idézte fel fájdalmasan a nehéz időszakot.

Végül 2024 októberében hagyhatta el a kórházat az édesanya, és nemrég lefutott egy maratont is, amin a lányát a karjában tartva haladt át a célvonalon. Bár a Guillain–Barré-szindróma már nem okoz nála komoly fizikai problémákat, időnként még mindig enyhe bizsergést vagy zsibbadást érez a lábujjaiban - írja a The Mirror.