"Öt nap alatt többet fejlődött, mint előtte egy egész év alatt" – havi negyedmillióba kerül Noel gyógykezelése
A két és fél éves geleji kisfiú igazi szivárványbaba: egy fájdalmas veszteség után érkezett a családba, hogy fényt hozzon a mindennapokba. Azonban az örömbe hamar aggodalom vegyült. Noel, a "kis csokitolvaj" oxigénhiánnyal született, amire csak másfél éves korában derült fény, mára pedig kiderült: csecsemőkori agyi bénulással küzd.
Noel története nem mindennapi küzdelemről szól. A kisfiú érkezését hatalmas várakozás előzte meg, hiszen szülei tizenkét éve alkotnak egy párt, és Noel egy korábbi vetélés után, igazi „szivárványbabaként” született meg. Az első év azonban nehéz volt: szoptatási problémák és szűnni nem akaró sírás jelezte, hogy valami nincs rendben. Az orvosi vizsgálatok útvesztője után végül kiderült a sokkoló diagnózis: Noel, a "kis csokitolvaj" agya az oxigénhiány miatt nem küld megfelelő jeleket az izmainak, ami mind a négy végtagját érinti.
„A Borsóházban van minden bizodalmunk”
A kisfiú jelenleg nem tud járni, sem beszélni, és önállóan felülni sem képes. Jobb keze állandóan görcsös ökölben volt – egészen addig, amíg el nem jutottak a solymári Borsóházba. A januári ötnapos intenzív terápia olyan eredményt hozott, amire senki nem számított.
Ki tudta nyitni az addig görcsösen ökölbe szoruló kezét! A gyermekünk ez alatt az öt nap alatt többet fejlődött, mint előtte egy egész év alatt
– meséli elérzékenyülve az édesanya, Natasja.
Versenyfutás az idővel: sütivásár a kisfiú gyógyulásáért
Noel értelmi képességei ragyogóak: tizenkettőig elszámol, ismeri a színeket és az állatokat, a lelke pedig tele van élettel. Ahhoz azonban, hogy ezeket ki is tudja fejezni, és megtanuljon járni, folyamatos és méregdrága rehabilitációra van szüksége. Egy ötnapos kúra ára a szállással együtt több mint 260 ezer forint, amit a családnak havonta kellene előteremtenie.
Összefogás a „kis csokitolvajért”
Aki segíteni szeretne Noelen, most megteheti. Február 26-án ugyanis különleges online sütivásárt és versenyt rendeznek, ahol a mezőkeresztesi asszonyok finomságai kerülnek árverésre – a teljes bevételt a kisfiú gyógyulására fordítják.
De van egy másik mód is a segítségre!
A Borsóház közösségi oldalán Noelre, a „kis csokitolvajra” is lehet szavazni február 27-ig. A legtöbb kedvelést kapó gyermek ugyanis komoly kedvezményt kap a következő kezelés árából, ami közelebb vinné őt az édesanyja nagy álmához: hogy Noel egyszer önállóan tehesse meg az első lépéseit.
Noel harca nemcsak egy család küzdelme, hanem a reményé is. Minden lájk és minden megvásárolt sütemény egy-egy apró lépés Noel szabadsága felé.
Ha segíteni szeretnél Noel gyógyulásában, akkor azt ITT teheted meg!
