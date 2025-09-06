"Egy kis humor hatalmas lendületet ad" - így táncolnak péntekenként a Borsóházban!

A Borsóházban minden pénteken megtörténik a csoda: egy különleges program, amely nemcsak lezárja a hosszú hét fáradalmait, hanem igazi lelki feltöltődést is ad ott, ahol súlyosan beteg gyerekek gyógyulnak. A Borsótánc egyszerre jelent lelki támaszt a sérült gyermekeknek, ad erőt a szülőknek, és összekovácsol mindenkit, aki részt vesz benne. Mosoly és kacagás jellemzi ilyenkor a Borsóházat!
A Borsótánc koordinátora nem más, mint Kovács Antal masszőr és manuálterapeuta, aki bohócorral, sapkában és napszemüvegben varázsol mosolyt minden súlyosan sérült gyermek arcára.
A Borsóházban egész héten keményen dolgoznak a kis betegek és gyógyítóik azért, hogy a gyerekek állapota javuljon. Ez a tánc azonban már nem a kemény munkáról szól. Sokkal inkább a felszabadulásról, a nevetésről, a közös élményekről és az élet öröméről. Gyerekek és felnőttek együtt szórakoznak Antival, aki olyan pozitivitást sugároz, hogy akár bohócdoktornak is elmehetne. Jelenléte, vidámsága, humora hatalmas lelki támaszt ad az érintett gyermekeknek.
Péntekre a gyerekek fizikailag és lelkileg is elfáradnak. A Borsótánc egyfajta buli, ami segít nekik felszabadultan hazamenni. Plusz energiát, motivációt ad. Ez a program nemcsak nekik, hanem nekünk is kikapcsolódás, együtt sírunk-nevetünk, fejlődünk a hét folyamán, bohóckodva lezárjuk a közös munkánkat
- meséli Anti, aki masszőrként és manuálterapeutaként dolgozik a Borsóházban.
Van egy jó mondás: Nem tudsz valakit átvinni a csónakodon a túlpartra anélkül, hogy te magad is meg ne érkeznél. Pontosan ez történik itt. A gyerekekkel közösen haladunk, fejlődünk, és közben mi magunk is erősebbé, empatikusabbá, jobb emberré válunk
- ismerteti Anti munkája filozófiáját.
Ezek a gyerekek nagyon értékesek. Ha a világban feleannyi hála, szeretet és kitartás lenne, mint bennük, akkor gyönyörű szép világot élnénk. Ők azok, akik minden nehézség, fájdalom vagy hiszti ellenére is újra és újra megcsinálják, mennek tovább. Sajnos nincsen más lehetőségük, az egészsség a tét. Le a kalappal előttük és családjaik előtt, mi csak napi 2-3 órában vagyunk velük, ők a többi időben folyamatosan, egy életen át dolgoznak az egészségért
- meséli Anti a tapasztalatait.
Bár a szakemberek naponta 2-3 órát töltenek a gyerekekkel, a családok a nap 24 órájában küzdenek a betegséggel. Ezért fontos a közös nevetés, a felszabadult pillanatok, amikor mindenki együtt bulizhat, kicsit kiszakadva a hétköznapokból, humorral.
Anti már régóta dolgozik a szakmájában, néha ő is elfárad.
Persze, néha én is elfáradok, hogy mi ad erőt? Volt egy kislány, aki pár évvel ezelőtt autóbalesetet szenvedett, a bal oldala volt érintett. Éppen nagyon rossz napom volt, nem volt kedvem semmihez, nem sokat beszéltem a terápiánkon. A kislány viszont megkérdezte tőlem: „Milyen érzés, hogy van két egészséges kezed?” Pár másodpercre megfagyott a levegő… meg én is. Nagyon mélyen elgondolkodtam. Lehet, hogy nekünk is vannak problémáink, de azok többnyire megoldódnak. Bizonyos gyermekek élete viszont talán soha nem fog teljesen „megoldódni”. Én miért szomorkodjak, ha neki ennyire nehéz? Ilyen ez, amikor ketten megyünk át a csónakban a túlpartra együtt - tanulunk egymástól. Ez az eset mélyen megérintett. Az egészséges embernek ezer kívánsága van, de a betegnek csak egy
- mesélte el, miként érez.
Anti gyerekként orvos akart lenni. Végül masszőr és manuálterapeuta lett, mert édesanyja egyszer megkérte, masszírozza meg a fájó vállát. Ez a pillanat indította el azon az úton, amely négy év tanulás után a hivatásává vált. Hogy gyerekekkel foglalkozzon, azt az élet hozta, és ma már el sem tudná képzelni máshogy.
Minden másodpercben ott kell lenni fejben, figyelni, alkalmazkodni. De ha akár csak egy gyerek elmosolyodik az egy óra alatt, már megérte. Ez a munka alázatra, tiszteletre tanított, és persze humorra, arra ami igazából az élet sava-borsa, ezért én hálás vagyok, és semmiért sem cserélném el
- zárja gondolatait Anti a Borsóházban, bohócszerelésben.
A Borsótánc tehát nemcsak mozgás, hanem egy közös, lélekemelő élmény. Egy hely, ahol gyerekek, szülők és terapeuták együtt nevetnek, együtt erősödnek és hisznek abban, hogy csodák igenis léteznek.
