"Egy kis humor hatalmas lendületet ad" - így táncolnak péntekenként a Borsóházban!

A Borsótánc koordinátora nem más, mint Kovács Antal masszőr és manuálterapeuta, aki bohócorral, sapkában és napszemüvegben varázsol mosolyt minden súlyosan sérült gyermek arcára.

"Egy kis humor hatalmas lendületet ad" - így nevetnek péntekenként a Borsóházban! Mosoly és vidámság jellemzi a pénteki Borsótánc bulit (Fotó: Szabolcs László)

"Ha egy gyerek elmosolyodik, már megérte"

A Borsóházban egész héten keményen dolgoznak a kis betegek és gyógyítóik azért, hogy a gyerekek állapota javuljon. Ez a tánc azonban már nem a kemény munkáról szól. Sokkal inkább a felszabadulásról, a nevetésről, a közös élményekről és az élet öröméről. Gyerekek és felnőttek együtt szórakoznak Antival, aki olyan pozitivitást sugároz, hogy akár bohócdoktornak is elmehetne. Jelenléte, vidámsága, humora hatalmas lelki támaszt ad az érintett gyermekeknek.

Péntekre a gyerekek fizikailag és lelkileg is elfáradnak. A Borsótánc egyfajta buli, ami segít nekik felszabadultan hazamenni. Plusz energiát, motivációt ad. Ez a program nemcsak nekik, hanem nekünk is kikapcsolódás, együtt sírunk-nevetünk, fejlődünk a hét folyamán, bohóckodva lezárjuk a közös munkánkat

- meséli Anti, aki masszőrként és manuálterapeutaként dolgozik a Borsóházban.

Van egy jó mondás: Nem tudsz valakit átvinni a csónakodon a túlpartra anélkül, hogy te magad is meg ne érkeznél. Pontosan ez történik itt. A gyerekekkel közösen haladunk, fejlődünk, és közben mi magunk is erősebbé, empatikusabbá, jobb emberré válunk

- ismerteti Anti munkája filozófiáját.

Ezek a gyerekek nagyon értékesek. Ha a világban feleannyi hála, szeretet és kitartás lenne, mint bennük, akkor gyönyörű szép világot élnénk. Ők azok, akik minden nehézség, fájdalom vagy hiszti ellenére is újra és újra megcsinálják, mennek tovább. Sajnos nincsen más lehetőségük, az egészsség a tét. Le a kalappal előttük és családjaik előtt, mi csak napi 2-3 órában vagyunk velük, ők a többi időben folyamatosan, egy életen át dolgoznak az egészségért

- meséli Anti a tapasztalatait.

"Ha csak egy gyerek is elmosolyodik az egy óra tánc alatt, már megérte. Ez a munka alázatra, tiszteletre tanított, és persze humorra, arra, ami igazából az élet sava-borsa" - Anti masszőr és manuálterapeuta fergeteges Borsótánca minden pénteken jókedvre hangolja a gyerekeket (Fotó: Szabolcs László)

Bár a szakemberek naponta 2-3 órát töltenek a gyerekekkel, a családok a nap 24 órájában küzdenek a betegséggel. Ezért fontos a közös nevetés, a felszabadult pillanatok, amikor mindenki együtt bulizhat, kicsit kiszakadva a hétköznapokból, humorral.