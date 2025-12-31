5000 Forint volt egy adag: ennyiért árult a paksi díler
Letartóztatták a kristállyal kereskedő dílert. Befuccsolt a kábítószerüzlet.
Közúti igazoltatást követően vettek őrizetbe egy bűnügyi felügyelet alatt is ténykedő kábítószer-kereskedőt - írja a rendőrség.
Befuccsolt a kábítószerüzlet
A paksi nyomozók információi szerint egy korábban Őcsényben lakó férfi paksi ügyfélkört épített ki, többnyire kristályt terített a városban, de mást is árult.
A férfi nem ismeretlen a hatóságok előtt, legutóbb december 16-án igazoltatták az 5124-es úton, Paks és Gerjen között. Ez alkalommal az autójából bruttó 10 gramm alufóliába csomagolt, droggyanús anyag, feltehetően kristály került elő. Az adatok szerint a 24 éves férfi nyár óta Pakson terítette az anyagot, melynek adagját 5000 forintért kínálta. Ezt több fogyasztó is alátámasztotta. A vevők, valamint a díler lakásán a nyomozók különböző, a kábítószerek fogyasztásához, valamint kereskedelméhez köthető tárgyakat találtak. Kollégáink mérlegeket, crackpipákat, feltehetően droggal szennyezett, simítózáras nejlonzacskókat, telefonokat, valamint az árusításhoz használt autót is lefoglaltak.
Kihallgatását követően őrizetbe vették a dílert, majd a bíróság letartóztatta.
A Paksi Rendőrkapitányságon folytatódik az eljárás, mely kiterjed a díler felső kapcsolatainak feltérképezésére és számonkérésére is.
Kábítószerek, például kristály fogyasztása hamar erős pszichikai függőséget vált ki a használójából, hosszú távon pedig maradandó egészségkárosodást okoz.
A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a kábítószerek élettani hatása kiszámíthatatlan, használatuk tragikus kimenetelű is lehet!
Kérjük, akinek kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekményekről információja van, tegyen bejelentést a Telefontanú a nap 24 órájában elérhető 06-80-555-111-es zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívón.
