Új dinoszauruszfajt fedeztek fel tudósok a Szaharában

Egy kalandregénybe illő utazás során paleontológusok egy új dinoszauruszfaj fosszíliáira bukkantak a Szaharában. A tudósok szerint a lelet óriási jelentőségű tudományos áttörést képvisel.

A kutatók évekig keresték a Szaharában a dinoszaurusz maradványait (Fotó: Zhe Ji / Getty Images)

Még sosem látott dinoszauruszfaj maradványai kerültek elő

Túlzás nélkül: ez az évszázad expedíciója volt. Egy kaland volt, amihez valószínűleg semmi sem lesz fogható

– mondta Paul Sereno, a Chicagói Egyetem organizmusbiológia, anatómia professzora, az expedíció vezetője.

A 2022-ben Nyugat-Afrikába, Nigerbe indított expedíció során gyűjtött 55 tonna fosszília között egy új Spinosaurus faj, a Spinosaurus Mirabilis fosszíliái is előkerültek. A mirabilis latinul annyit tesz, hogy meghökkentő.

A csütörtökön bejelentett eredményeket a Science folyóiratban tették közzé. Sereno, a National Geographic felfedezője szerint a húsevőnek egymásba fonódó fogsorai is voltak, amelyeket a csúszós halak elkapására tervezték. A dinoszaurusznak erős lábai voltak, amivel átgázolt a vizes, mocsaras területeken halak után vadászva.

Sereno elmagyarázta, hogy az új dinoszaurusz utáni kutatás egyetlen sorral kezdődött egy 1960-as évekbeli feljegyzésből. A bejegyzésben egy francia geológus arról számolt be, hogy egy dinoszauruszfogat talált egy kis nigeri lelőhelyen. A felfedezésről azonban sem fotók, sem más bizonyíték nem volt.

A tudósok 2019-ben drónok és GPS segítségével megtalálták az eredeti lelőhelyet. Bár a kutatások kisebb eredményeket hoztak, a kutatók nem találták meg a remélt nagyobb fosszíliákat. Később azonban egy helyi férfi jelent meg a táborban, és azt állította, tudja, hol lelhetők fel néhány nagyobb csontmaradványok.

A tudósok másfél napig vezettek, hogy elérjék a helyszínt, ahol a legnagyobb fosszíliára bukkantak, amit életükben láttak. Amikor később visszatértek, több maradványt is találtak.

Azonnal rájöttünk, hogy nemcsak egy Spinosaurusról van szó, hanem egy új fajról is. Az emberek szó szerint sírtak

– emlékezett vissza a tudós az AOL cikkében.