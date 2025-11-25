Megdöbbentő felfedezés: egy férfi holttestét rejtette a hatalmas dínó

Horrorisztikus haláleset történt, egy eltűnt férfi holttestét találták meg egy hatalmas műanyag dinoszaurusz belsejében. A nagy műanyag dínószobor „elnyelte” a férfit, aki csapdába szorult, majd életét vesztette. A családtagjai eközben kétségbeesetten keresték a férfit.

Ki kellett vágni a holttestet a dínószoborból Forrás: Pixabay

Egy műanyag dínószoborban vesztette életét az áldozat

2021 májusában a hatóságok elmélete szerint egy 39 éves spanyol férfi véletlenül beleejtette a telefonját egy hatalmas műanyag dínó- szoborba, majd megpróbálta visszaszerezni a készüléket. Bemászott a szoborba, ahol csapdába esett.

Az áldozat nem tudott kiszabadulni és életét vesztette. A spanyol Santa Coloma de Gramenet területén található dínós látványosság rengeteg embert vonz, a baleset után egy apa és fia figyelt fel arra, mintha valami a szoborba szorult volna.

Az apa és fia bejelentették, hogy találtak valamit a szobor belsejében. A rendőrség borzalmas felfedezést tett, egy felnőtt férfi holtteste szorult a látványosságba.

A szokatlan körülmények ellenére a helyi rendőrség nem gyanús, hanem balszerencsés balesetnek tekintette a férfi halálát. A helyi rendőrség szóvivője, Mossos d’Esquadra így nyilatkozott:

A dinoszauruszszobor lábában egy férfi holttestét találtuk. Véletlen halálesetről van szó, erőszaknak nincs nyoma. Az illető bemászott a szobor lábába, és ott csapdába esett.

A rendőrök riasztották a tűzoltókat, hogy segítsenek a szobor szétvágásában és a férfi holttestének kiemelésében. A hatóságok úgy vélték, hogy a férfi napokkal korábban szorulhatott a dinoszaurusz belsejébe.

A tragikus esetet követően a dinoszauruszszobrot azonnal elszállították a helyszínről, és azóta sem helyezték vissza – írja a DailyExpress.