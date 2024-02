Két dínó csatangolt Budaörs utcáin, őshüllők lepték el a várost

Az elmúlt napokban több szerencsés is személyesen találkozhatott a Budaörsön sétálgató dínókkal. A nem minden napi eseményt a szerencsések a város többi lakójával is igyekeztek megosztani, így számtalan fotót töltöttek fel az egyik budaörsi Facebook csoportba. Természetesen mindenki odáig volt a cuki párosért, és a legtöbben alig várják, hogy az ő környékükön is felbukkanjanak a lények.

Így sétált a két T-Rex Budaörs utcáin / Fotó: olvasói

A bejegyzés alatt sokan találgattak, hogy kik bújhattak a titokzatos felfújható T-Rex jelmezbe, amit lapunk ki is derített.

Az egész dínó őrület onnan indult, hogy a kisfiam Zolcsi imádja a dínós filmeket

— kezdi lapunknak a dínó jelmezbe bújó Anita, aki mindig is úgy érezte fia a névnapján háttérbe szorul, hiszen az a nemzetközi nőnappal esik egy napra.

Szerettem volna valahogyan kárpótolni Zsolcsit, így egyik alkalommal dínó jelmezbe mentem érte az iskolába

— magyarázza a bevállalós anyuka, akinek az akciója olyannyira jól sikerült, hogy ezt követően rendszeresen dínó bőrbe bújt fia kedvéért.

Íme Anita, aki bármit megtenne azért, hogy gyerekeinek örömet okozzon / Fotó: olvasói

Néhány hete mondta Zolcsi, hogy de jó lenne, ha mindenkinek lenne dínója. Ekkor találtunk még egyet a neten és az óta mindketten beöltözünk

— lelkendezik Anita, aki azt is elárulta, csak a saját szórakozásukra sétálnak ki az utcára dínó jelmezben, ám hatalmas öröm nekik, mikor az autósok dudálnak, a járókelők köszönnek és integetnek, vagy amikor a kisgyerekek megölelik őket. A családjukban mindenki bevállalós, ugyanis a dínó jelmezek kézről kézre járnak, pedig egyáltalán nem könnyű viselni őket.

Csak szélcsendes időben lehet benne kimerészkedni és akkor is nagyjából fér órát, hiszen nagyon meleg van benne

— zárja Anita, aki szigorúan veszi a dínó jelmez viseléséhez szükséges szabályokat, így többek között a móka előtte és után is kötelező a bőséges vízfogyasztás. Ha látni szeretnéd Anitát és Zolcsit T-Rex jelmezbe bújva, nem feltétlenül kell Budaörsre utaznod, ugyanis a jó idő beálltával egyre több helyen tűnnek majd fel, természetesen kizárólag szélcsendes időben. Itt pedig megnézheted, hogyan ölelkezik anya és fia, vagyis a két T-Rex!