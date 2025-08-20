Rejtélyes jelet láttak a chilei égbolton - Szerinted mi lehet?

A rejtélyes jel a Tejútrendszer ragyogó sávja, valamint a zodiákusfény találkozásából ered, amely Chile Atacama-sivatag felett jelent meg.

A Tejútrednszer valamint a zodiákisfény találkozása alkotta a hatalmas X-et a chilei éjszakai égbolton Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

A lenyűgöző felvétel Petr Horálek asztrofotós munkája: egyszerre örökít meg két csodálatos égi jelenséget: a Tejútat és a rejtélyes „zodiákusfényt”. Bár egymás mellett láthatók, eredetük és összetételük teljesen különböző. A fotó a Cerro Tololo Inter-American Observatory (CTIO) területén készült, amely 2200 méter magasságban fekszik az Andokban, az Atacama-sivatag déli részén. Ilyen magasságban – a Föld legsűrűbb és legmelegebb légköri rétegei felett – szinte mindig kristálytiszta, sötét égbolt uralkodik, amely lehetővé teszi, hogy az ember ne csak a Tejút fényes sávját lássa, hanem egy kevésbé nyilvánvaló, de a Naprendszerhez tartozó jelenséget is, a zodiákusfényt. A zodiákusfény a legnagyobb, szabad szemmel is látható Naprendszer-jelenség az éjszakai égbolton, mégis gyakran észrevétlen marad a hétköznapi megfigyelők számára. Valójában a Nap fénye tükröződik a világűrbeli porszemcsékről, amelyek eredhetnek áthaladó aszteroidákból, üstökösökből, vagy akár a bolygóképződés „maradékából”. - olvasható a Live Science cikkében.

Ez a halvány fény leginkább a napéjegyenlőségek idején látszik a legerősebben, és az ekliptika mentén figyelhető meg – a Nap égbolti útvonalán. A horizonton jelenik meg háromszög alakú fénynyalábként, napfelkelte előtt vagy napnyugta után néhány órával.

Horálek különleges fotója 2022-ben készült, amikor a NOIRLab (amely a CTIO működtetője) audiovizuális nagyköveteként dolgozott. A képen balról jobbra a következő obszervatóriumok és távcsövek láthatók: az Egyesült Államok Haditengerészeti Obszervatóriumának Deep South Telescope-ja, a DIMM1 Seeing Monitor, a Chilei Automatikus Szupernóva-kereső kupolája, a UBC Southern Observatory, valamint a Planetary Defense 1,0 méteres távcsöve.