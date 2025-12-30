Szívszorító: két kisgyermekével együtt lett a tűz áldozata egy édesanya, az apuka nem tudta megmenteni őket

Szörnyű tragédia rázta meg a Stroud lakóközösségét Gloucestershire-ben: egy édesanya két gyermekével együtt halt meg háztűz miatt karácsony másnapján, ráadásul a hős családapa nemegyszer próbált családja segítségére sietni, de a hatalmas lángok nem engedték. Az áldozatok a 38 éves Fionnghuala „Nu” Shearman és gyerekei, egy 7 éves lány és egy 4 éves fiú voltak. A család otthonában, egy Cotswold kőből épült családi házban tört ki a tűz a kora hajnali órákban.

Egy anya és két gyermeke hunyt el a háztűzben, akikért a hős férj többször próbált visszatérni / Fotó: Freepik (Illusztráció)

Nem sokon múlt a családapa élete

A gloucestershire-i rendőrségnél szolgáló családapa, Tom hősiesen próbálta megmenteni családját, de a tűz ereje miatt többször is vissza kellett vonulnia. Szomszédoknak kellett kimenteniük a tűzből, hogy ne veszítse el ő is az életét. A családapa a fürdőszobaablakot kiütve menekült ki a házból, ezután kétségbeesetten próbált a gyerekekhez eljutni, visszamászva a hálószobájuk ablakán. Az édesanya azonban a házban rekedt. A tűz olyan mértékű volt, hogy a középső sorház tetőzete beomlott, a mennyezetek és a lépcsők is leomlottak.

Tom valahogy sikeresen kijutott a tűzből, és kétségbeesetten próbált visszamenni, hogy megmentse a feleségét és a gyerekeket. Folyamatosan próbált bejutni a bejárati ajtón, pedig lángok csaptak ki rajta. Az emberek visszahúzták, mert ha bejutott volna, ő is meghalt volna. Kiabált, sikoltozott, próbált kiszabadulni a fogásukból, de nem engedték el. A tetőből, az ablakokból és a bejárati ajtóból is lángok csaptak ki ekkor. Kontrollálhatatlan volt. Nagyon sajnálom őket mind. A felesége csodálatos nő volt, a gyerekek pedig kis szépségek. Isten áldja mindannyiukat

– idézte fel a történteket az egyik szomszéd.

A férfit azonnal kórházba szállították, majd teljesen sokkot kapott a tragédiát követően.

Shearman divattervező volt, a Hide & Hammer kézműves táska márka alapítója, akit kedves és tehetséges embernek írtak le a közösség tagjai. A szomszédok és a rendőrség kollégái mély együttérzésüket fejezték ki, hangsúlyozva, hogy milyen tragikus a család elvesztése a karácsonyi időszakban.