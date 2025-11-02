A három gyermek sem élte túl: borzasztó háztűzben halt meg egy család
Az egyik szomszéd sosem fogja elfelejteni, hogy nem vette észre időben.
Halloween éjjelén pokoli tűzben vesztette életét egy család. Az egyik szomszéd teljesen letaglózott, hogy nem tudta idejében kimenteni őket.
A család tagjai életüket vesztették a házban
Megpróbáltuk! Megpróbáltuk
- idézi a Post a szomszédot, aki a család segítségére sietett. A szomszéd teljesen le lett sújtva, mivel a családot hat éven át mindennap látta.
Ezek a gyerekek mindig ott voltak, nevetgéltek. Egyszerűen borzalmas érzés.
A család tagjait, kik közül hárman gyermekek voltak, holtan találták New Jersey-i otthonuk második emeletén. Andre Sayegh, Paterson polgármestere elárulta, hogy az apa palesztin és rokona volt Al Abdelaziznak, aki New Jersey egyik képviselője volt.
A tűzoltóság illetékesei szerint a tűz este 10 körül csapott fel és az erős szél miatt rendkívül gyorsan terjedt. A szomszéd Fatima Ali elmondta, hogy akkor látták, hogy szomszédjuk hátsó udvara lángokban áll, mikor a gyerekei meglátták, hogy füst jön ki a házból. Fatima fia rögtön rákérdezett testvérénél, hogy érez-e valamit, majd a lánya szólt édesanyjának, hogy füstöl a ház.
A nő átrohant a házhoz, dörömbölt az ajtón úgy kiabálta, hogy lángol az egész hátsó udvar. Három család lakott a házban egyenként az emeleteken. Egy család gyorsan el tudott menekülni, miközben egy anyuka azt kiabálta, hogy a gyerekek az emeleten vannak. Fatima unokaöccse megpróbált az emeletre felmenni, de a lépcső ekkor már lángokban állt.
Az ablakokon sem tudtak kimenni, mert ekkor már lángokban állt szinte minden.
Tudod, ezek azok a gyerekek, akikkel az én gyerekeim szó szerint együtt nőttek fel… de ez így is borzalmas
- nyilatkozta Fatima.
A polgármester szerint az egész várost letaglózta a gyász a család halála után.
