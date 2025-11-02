A három gyermek sem élte túl: borzasztó háztűzben halt meg egy család

Halloween éjjelén pokoli tűzben vesztette életét egy család. Az egyik szomszéd teljesen letaglózott, hogy nem tudta idejében kimenteni őket.

Meghalt egy család, miután kigyulladt a házuk halloween éjjelén / Fotó: freepik.com / Illusztráció

A család tagjai életüket vesztették a házban

Megpróbáltuk! Megpróbáltuk

- idézi a Post a szomszédot, aki a család segítségére sietett. A szomszéd teljesen le lett sújtva, mivel a családot hat éven át mindennap látta.

Ezek a gyerekek mindig ott voltak, nevetgéltek. Egyszerűen borzalmas érzés.

A család tagjait, kik közül hárman gyermekek voltak, holtan találták New Jersey-i otthonuk második emeletén. Andre Sayegh, Paterson polgármestere elárulta, hogy az apa palesztin és rokona volt Al Abdelaziznak, aki New Jersey egyik képviselője volt.

A tűzoltóság illetékesei szerint a tűz este 10 körül csapott fel és az erős szél miatt rendkívül gyorsan terjedt. A szomszéd Fatima Ali elmondta, hogy akkor látták, hogy szomszédjuk hátsó udvara lángokban áll, mikor a gyerekei meglátták, hogy füst jön ki a házból. Fatima fia rögtön rákérdezett testvérénél, hogy érez-e valamit, majd a lánya szólt édesanyjának, hogy füstöl a ház.

A nő átrohant a házhoz, dörömbölt az ajtón úgy kiabálta, hogy lángol az egész hátsó udvar. Három család lakott a házban egyenként az emeleteken. Egy család gyorsan el tudott menekülni, miközben egy anyuka azt kiabálta, hogy a gyerekek az emeleten vannak. Fatima unokaöccse megpróbált az emeletre felmenni, de a lépcső ekkor már lángokban állt.

Az ablakokon sem tudtak kimenni, mert ekkor már lángokban állt szinte minden.

Tudod, ezek azok a gyerekek, akikkel az én gyerekeim szó szerint együtt nőttek fel… de ez így is borzalmas

- nyilatkozta Fatima.

A polgármester szerint az egész várost letaglózta a gyász a család halála után.