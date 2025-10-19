Rohantak a tűzoltók: bútorraktár égett Piliscsabán - nem várt probléma nehezítette az oltást

Rohantak a tűzoltók Piliscsabán! Ezúttal október 18-án, szombaton riasztották őket a Pilisjászfalu Ipari telepéhez, ahol egy bútor raktár kapott lángra. Mint kiderül, ez nem az első eset, itt már jártak korábban is a szakemberek. Azonban ezúttal volt egy kis probléma a tűzcsapokkal…

Rohantak a helyszínre a tűzoltók Fotó: Piliscsabai Tűzoltóság

Tűzoltók vonultak ki az égő raktárhoz

Minden nap megfeszített munkával dolgoznak a Piliscsabai Tűzoltók. Így volt ez szombaton is, amikor 14 óra körül riasztást kaptak, hogy lángra lobbant egy bútor raktár. Azonnal a helyszínre siettek, ám ott valami nehezítette a munkájukat. Lapunknak az egyesület elnöke, Veréb Zoltán mesélte el a történteket.

A kollégáknak déjà vu érzésük volt, ugyanis olyan helyre kapták a riasztást, ahol már jártak korábban

– kezdte lapunknak Veréb Zoltán. Kiderült, hogy a Pilisjászfalui Ipari Parkba kell vonulni, ahol egy költöztető cég bútorraktára gyulladt ki.

Nem működtek a vízcsapok Fotó: Piliscsabai Tűzoltóság

A szervezet elnöke szerint korábban is pontosan ez a hely lángolt.

"Korábban a fiúk több palackot is kihoztak az épületből, ha jól tudom most erre nem került sor" – meséli tovább.

Azonban, amikor oltani kezdtek volna, akkor kiderült, hogy egyik tűzcsap sem működik! Négyet próbáltak ki, de egyikből sem jött víz! Két utcán keresztül próbálkoztak, de sehol sem működött. Végül nyerges víz szállítót kellett rendelni, azzal tudtak oldani

– zárta a szavait.

Információink szerint, szerencsére személyi sérülés nem történt, de az anyagi kár jelentős lett a tűz miatt. Bíznak benne, hogy most már többet nem gyullad ki ugyan ez a raktár.