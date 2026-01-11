Ismert énekes is van az áldozatok közt: mindenki életét vesztette, miután lezuhant egy kisrepülőgép
Senki sem élte túl a szerencsétlenséget. A repülőgép nem sokkal a felszállás után zuhant a mélybe.
Hat ember, köztük a népszerű kolumbiai énekes Yeison Jimenez életét vesztette, amikor lezuhant egy kisrepülőgép Kolumbia középső részén – közölték a hatóságok.
Senki sem élte túl a repülőgép-szerencsétlenséget
Nincsenek túlélők
– nyilatkozta Alvaro Bello ezredes, a kolumbiai polgári légiközlekedési hatóság vezetője a Caracol Radio helyi adónak.
A közlekedési minisztérium szerint a Medellinbe tartó magánrepülőgép nem sokkal a felszállás után zuhant le a Paipa repülőtér közelében, Boyaca megyében. A közösségi médiában keringő videókon az látszott, hogy a repülőgép nem tudott magasra felemelkedni, nagy sebességgel lezuhant a kifutópálya végén lévő réten, majd kigyulladt.
Az áldozatok között van Yeison Jimenez. A 34 éves kolumbiai énekes mexikói ihletésű "rancheras" és "corridos" dalaival vált ismertté, amelyek közül néhányat milliók hallgattak a Spotify-on, valamint a YouTube videómegosztón - írja az MTI.
