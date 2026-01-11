RETRO RÁDIÓ

Ismert énekes is van az áldozatok közt: mindenki életét vesztette, miután lezuhant egy kisrepülőgép

Senki sem élte túl a szerencsétlenséget. A repülőgép nem sokkal a felszállás után zuhant a mélybe.

lezuhant repülőgép áldozat

Hat ember, köztük a népszerű kolumbiai énekes Yeison Jimenez életét vesztette, amikor lezuhant egy kisrepülőgép Kolumbia középső részén – közölték a hatóságok.

Repülőgép
Borzasztó tragédia: mindenki életét vesztette, miután lezuhant a repülőgép

Senki sem élte túl a repülőgép-szerencsétlenséget

Nincsenek túlélők

– nyilatkozta Alvaro Bello ezredes, a kolumbiai polgári légiközlekedési hatóság vezetője a Caracol Radio helyi adónak.

A közlekedési minisztérium szerint a Medellinbe tartó magánrepülőgép nem sokkal a felszállás után zuhant le a Paipa repülőtér közelében, Boyaca megyében. A közösségi médiában keringő videókon az látszott, hogy a repülőgép nem tudott magasra felemelkedni, nagy sebességgel lezuhant a kifutópálya végén lévő réten, majd kigyulladt.

Az áldozatok között van Yeison Jimenez. A 34 éves kolumbiai énekes mexikói ihletésű "rancheras" és "corridos" dalaival vált ismertté, amelyek közül néhányat milliók hallgattak a Spotify-on, valamint a YouTube videómegosztón - írja az MTI.

 

