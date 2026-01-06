Kétszer is hazaküldték a kórházból, mielőtt holtan talált rá a barátnője

A 47 éves olasz Letizia Ciampit holtan találták spanyolországi nyaralóapartmanjában Fuerteventurán, miután előtte kétszer is hazaküldték a kórházból.

Kétszer is hazaküldték a kórházból a 47 éves nőt – már csak a holtteste került elő (Fotó: Pexels – Képünk illusztráció!)

Hazaküldték a kórházból, majd holtan találták a nőt

Letizia Ciampi 2025. december 31-én, a reggeli órákban, nem sokkal azután, hogy leszállt a repülőgépe a Kanári-szigeteken, légszomjra és mellkasi fájdalomra panaszkodott. A barátnője azonnal a sürgősségi osztályra vitte, ahol megröntgenezték. A tünetek ellenére az orvosok állítólag egészségesnek találták, és hazaengedték. Az orvosok azt feltételezték, hogy a panaszokat csupán a stressz okozza. Azt tanácsolták neki, hogy hazatérése után végezzenek el további vizsgálatokat, és megnyugtatták: nem szükséges azonnali intézkedés, nem kell aggódnia.

Miután visszatért az apartmanba, Letizia tünetei nem szűntek meg. Aznap délután mentővel ismét kórházba szállították, infúziót és gyógyszereket kapott, majd ismét hazaküldték.

Ezután egy utolsó üzenetet küldött a barátnőjének, amelyben leírta, nem érzi elég jól magát ahhoz, hogy részt vegyen a tervezett szilveszteri vacsorán. Másnap, január 1-jén a Fuerteventurán élő barátnője megpróbálta elérni, de nem kapott választ. Aggódni kezdett, ezért felvette a kapcsolatot a lakás tulajdonosával is, akit csak másnap sikerült elérnie.

A tűzoltóknak végül be kellett törniük az ajtót, amely belülről volt bezárva. A 47 éves nőt az ágyon, összegömbölyödve találták meg, a lepedőn néhány csepp vérrel. Már nem lélegzett.

Semmi előjele nem volt, legfeljebb egy kis influenza a Kanári-szigetekre indulás előtti napokban. De ha ott kétszer is bement a sürgősségire, az egyértelműen azt jelenti, hogy nagyon rosszul volt

– mondta összetörten az elhunyt barátnője, Patrizia Faraoni.

A spanyol hatóságok elrendelték a boncolást, annak megállapítására, hogy tragikus baleset történt-e, vagy esetleg orvosi mulasztás áll a háttérben. A sajtó szerint nem zárható ki, hogy tüdőembólia vagy tüdőödéma okozta a nő halálát, amelyet az orvosok nem ismertek fel időben – számolt be róla a Daily Star.