Schobert Norbert: Nem csupán fideszes vagyok, hanem hazafi és egy olyan ember, aki nem akar háborút

Egy balos érzelmű szomszéd kikezdte a népszerű fitneszedzőt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.16. 13:42
Módosítva: 2026.03.16. 13:56
Óriási győzelemként értékelhető, hogy milyen hatalmas tömeg volt jelen a március 15-i Békemeneten és az ünnepi rendezvényen. Az óriási tömegben sztárok sokasága sétált végig Budapest utcáin és hirdette a béke üzenetét. Schobert Norbert a Kossuth téri ünnepségen a színpad mögött foglalt helyet, páholyból figyelhette a vezető politikusok beszédeit és a nagyszerű előadásokat. A vasárnap azonban nem indult fényesen Norbi számára, mivel még az ünnepség előtt találkozott egy balos érzelmű szomszéddal, aki kikezdte a népszerű fitneszedzőt.

2026.03.15 Március 15. Béke menet schobert norbert
Schobert Norbert a színpad mögött foglalt helyet a Kossuth téri ünnepségen (Fotó: Tumbász Hédi)

Schobert Norbert a gyűlöletről beszélt a Békemenet után

  • Schobert Norbert megtapasztalta a gyűlöletet egy olyan napon, aminek a békéről kellett volna szólnia
  • Az ellenzék terjesztette el az emberek körében a jelenlegi gyűlölethullámot
  • A mostani Békemenet volt az eddigi legnagyobb

Schobert Norbert bizarr élményéről számolt be

Éppen hazafele tartok Magyarország eddigi legnagyobb Békemenetéről. Reggel, amikor indultam, akkor találkoztam az egyik szomszédommal, aki azt mondta nekem, hogy jó fej voltam, amíg nem lettem fideszes. Pont ez az a gyűlölet, amivel nem tudok azonosulni

– jelentette ki az ország fitneszguruja.

A Tisza megjelenésével egy olyan negatív és agresszív közhangulat érkezett Magyarországra, ami eddig ismeretlen volt. Norbi és mellette sokan, akik kiállnak a magyar kormány mellett, folyamatos rosszindulatú megjegyzéseknek vannak kitéve a közösségi oldalakon és személyesen is. A digitális térben egyre gyakrabban fordulnak elő fenyegetések, amik leginkább azokat érintik, akik a jobboldali értékrendeket képviselik. Schobert Norbert nem ért egyet a gyűlölködéssel, és elmondása szerint egy ilyen napnak a békéről kellene szólnia.

20221026 SCHOBERT NORBERT 5N2A7360 KUNOS
Schobert Norbert családja is találkozott már azzal a gyűlölethullámmal, amit a jelenlegi ellenzék hozott be a közhangulatba (Fotó: Kunos Attila)

Schobert Norbert kiáll a nézetei mellett

Senkit nem szeretnék meggyőzni, hogy ne legyen tiszás. Nem csupán fideszes vagyok, hanem hazafi és egy olyan ember, aki nem akar háborút, azt szponzorálni és a rezsicsökkentést sem szeretném, hogy eltöröljék. Én csupán jót akarok Magyarországnak

– mondta közösségi oldalán Norbi, akinek szavait a Bors idézte.

A vasárnapi Békemeneten elhangzottak alapján a magyar kormány minden erejével azon dolgozik, hogy Magyarország megmaradjon a béke szigetének. A hatalmas tömeg, amely figyelte Orbán Viktort, miközben megtartotta beszédét, is bizonyítja, hogy sokan tudnak azonosulni a jobboldali értékrenddel, mivel a kormánypártnak sikerült megtartani az eddigi legnagyobb Békemenetet, egyben az egyik legminőségibb ünnepi műsorral.


 

