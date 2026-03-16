Schobert Norbert: Nem csupán fideszes vagyok, hanem hazafi és egy olyan ember, aki nem akar háborút

Óriási győzelemként értékelhető, hogy milyen hatalmas tömeg volt jelen a március 15-i Békemeneten és az ünnepi rendezvényen. Az óriási tömegben sztárok sokasága sétált végig Budapest utcáin és hirdette a béke üzenetét. Schobert Norbert a Kossuth téri ünnepségen a színpad mögött foglalt helyet, páholyból figyelhette a vezető politikusok beszédeit és a nagyszerű előadásokat. A vasárnap azonban nem indult fényesen Norbi számára, mivel még az ünnepség előtt találkozott egy balos érzelmű szomszéddal, aki kikezdte a népszerű fitneszedzőt.

Schobert Norbert a színpad mögött foglalt helyet a Kossuth téri ünnepségen (Fotó: Tumbász Hédi)

Éppen hazafele tartok Magyarország eddigi legnagyobb Békemenetéről. Reggel, amikor indultam, akkor találkoztam az egyik szomszédommal, aki azt mondta nekem, hogy jó fej voltam, amíg nem lettem fideszes. Pont ez az a gyűlölet, amivel nem tudok azonosulni

– jelentette ki az ország fitneszguruja.

A Tisza megjelenésével egy olyan negatív és agresszív közhangulat érkezett Magyarországra, ami eddig ismeretlen volt. Norbi és mellette sokan, akik kiállnak a magyar kormány mellett, folyamatos rosszindulatú megjegyzéseknek vannak kitéve a közösségi oldalakon és személyesen is. A digitális térben egyre gyakrabban fordulnak elő fenyegetések, amik leginkább azokat érintik, akik a jobboldali értékrendeket képviselik. Schobert Norbert nem ért egyet a gyűlölködéssel, és elmondása szerint egy ilyen napnak a békéről kellene szólnia.

Schobert Norbert családja is találkozott már azzal a gyűlölethullámmal, amit a jelenlegi ellenzék hozott be a közhangulatba (Fotó: Kunos Attila)

Senkit nem szeretnék meggyőzni, hogy ne legyen tiszás. Nem csupán fideszes vagyok, hanem hazafi és egy olyan ember, aki nem akar háborút, azt szponzorálni és a rezsicsökkentést sem szeretném, hogy eltöröljék. Én csupán jót akarok Magyarországnak

– mondta közösségi oldalán Norbi, akinek szavait a Bors idézte.