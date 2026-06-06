Betegsége után szinte ragyog Dudás Miki özvegye: Szigligeti Ivett elképesztő szettben tért vissza

A gyönyörű kétgyermekes édesanya, Szigligeti Ivett az elmúlt hónapokban pokolian nehéz időszakot élt át, miután imádott párja és gyermekei édesapja, a legendás sportoló, Dudás Miki tragikus hirtelenséggel életét vesztette. A tartalomgyártóként is sikeres anyuka azóta emberfeletti erővel próbálja egyben tartani a családot, miközben a sors újabb és újabb elképesztő próbatételek elé állítja őt és a kicsiket. Legutóbb egy rendkívül agresszív, mindannyiukat letaglózó vírusfertőzés szabadult el az otthonukban, most azonban vége a rémálomnak.

Dudás Miki párja bomba formába tért vissza

(Fotó: TV2)

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Követők százezrei figyelték Szigligeti Ivett aggasztó bejelentéseit az elmúlt napokban. A sztáranyuka nyíltan és őszintén vallott arról a követőinek, hogy az idegrendszere és a fizikai teherbírása is a teljesítőképessége határára sodródott az elmúlt napok megpróbáltatásai miatt. A család legkisebb kincse, Miló ugyanis egy makacs, magas lázzal és kiszáradással fenyegető vírusfertőzés miatt kórházi kezelésre szorult. Bár az első infúziós kezelések után úgy tűnt, a kisfiú állapota gyorsan javul, a láza hirtelen újra felszökött, és az állapota ismét leromlott. Ha mindez nem lett volna önmagában is elég egy egyedülálló, gyászoló édesanya számára, a baj csőstül jött: a kislányuk szintén elkapta a fertőzést.

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A kimerítő napok után azonban végre fellélegezhetett a család, a legfrissebb hírek szerint a gyerekek már sokkal jobban vannak, a közvetlen veszély elmúlt. Szigligeti Ivett pedig úgy döntött, hogy a hosszú bezártság és a kórházi folyosókon töltött álmatlan éjszakák után ideje egy kicsit újra önmagára koncentrálnia. Az Instagram-oldalára feltöltött legújabb fotója láttán a rajongóknak és a hazai sztárvilágnak is tátva maradt a szája. Ivett egy olyan elképesztően stílusos, elegáns és a legapróbb részletekig kidolgozott szettben mutatta meg magát, ami azonnal felrobbantotta az internetet. A komoly betegségnek és a lelki gyötrelmeknek immár nyoma sincs az arcán: a csinos anyuka szó szerint ragyog a felvételen.