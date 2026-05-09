Megtörte a csendet Dudás Miki özvegye, a nyomozás lezárása után: "Bennem ez abszolút nem lezárt ügy"

Január 5-én találtak rá holtan Dudás Miki világbajnok kajakozóra. A hírek szerint a rendőrséget egy közeli hozzátartozó értesítette, majd a sportoló XVIII. kerületben lévő második emeleti lakását egy zárszakértő nyitotta fel. Így találtak rá Dudás holttestére, aki a feltételezések szerint már korábban életét vesztette. A rendőrség a halálesettel kapcsolatban kezdetben kizárta az idegenkezűséget, nem sokkal később viszont már azt jelentették be, hogy a boncolás alapján halált okozó testi sértés miatt indult nyomozás, amely nemrég lezárult.

A rendőrség 2026. május 8-án sajtótájékoztatót tartott, melyen Csécsi Soma, a BRFK szóvivője azt közölte: tanúkat kutattak fel, illetve hallgattak meg, valamint szemlét tartottak. Bár az elsődleges adatok nem utaltak idegenkezűségre, a boncolás során olyan sérüléseket találtak, amiről nem tudni, esés vagy bántalmazás következményei.

Számos nyomozati cselekményt végeztünk el, tanúkat hallgattunk ki. Több szemlét tartottunk, mobiladatokat elemeztünk, térfigyelőket elemeztünk, több szakértőt rendeltünk ki, orvost és toxikológiai szakértők is. Nem merült fel olyan tény, hogy bántalmazták volna vagy idegenkezűség lett volna. A férfi halálát balesetszerű esés okozhatta

– mondta el Csécsi Soma, majd hozzátette: Dudás Miki halálának ügyében a nyomozást május 6-án lezárták.

Ezt mondta el Dudás Miki özvegye, a nyomozás lezárását követően

Bár a nyomozás ezzel hivatalosan véget ért, Dudás Miki özvegye és két gyermekének édesanyja, Szigligeti Ivett távolról sem kapott lezárást - vette észre a Bors.

Bennem ez abszolút nem lezárt ügy. Folyamatosan kavarognak a gondolatok. Nincsenek nyugodt pillanataim. Bennem azért folyamatosan ott van, hogy szeretném megfejteni ezt. Szeretnék válaszokat kapni azokra a kérdésekre, amik legbelül bennem vannak

- mondta el a Fókusznak Ivett, aki azt is kiemelte, a szülei a tragédiát óta mindenben segítenek neki, de az egykori sportoló után hagyott űrt senki sem tudja pótolni.



