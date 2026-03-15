Orbán Viktor: A mi fiaink nem fognak Ukrajnáért meghalni, hanem Magyarországért fognak élni
A miniszterelnök újra megerősítette: neki Magyarország és a magyar emberek érdeke a legfontosabb. És azt, hogy továbbra sem enged Brüsszel és Ukrajna zsarolásának. Orbán Viktor keményen és tűpontosan fogalmazott, azt mondta: Ideje, hogy Kijev és Brüsszel is megértse, a mi fiaink nem fognak Ukrajnáért meghalni, hanem Magyarországért fognak élni.
Soha nem látott tömeg vonult Budapesten a 12. Békemeneten, amely az eddigi legfontosabb volt. Soha nem látott veszélyek fenyegetik ma Magyarországot. Ebben a helyzetben kizárólag Orbán Viktor és a nemzeti kormány tudja megvédeni hazánkat. Annál is inkább, mert többször is kristálytisztán bebizonyosodott, hogy a Tiszát az a brüsszeli vezetés fizeti és tartja a markában, amely mindenben támogatja Ukrajnát.
A több százezer ember néma csendben hallgatta a Kossuth téren Orbán Viktor ünnepi beszédét. A miniszterelnök óriási vállalást tett. Kijelentette
vállalja, hogy ilyen felfordult világban is megőrzi Magyarországot a biztonság és a nyugalom szigetének.
Mindezért kézzel foghatóan tesz is mindennap. Hiszen miközben a közel-keleten háború folyik, és az üzemanyag-árak az egekbe szöktek, addig Magyarországon, a magyar emberek a
- benzint 595
- míg a gázolajat 615 literenkénti árért kapják meg a magyar rendszámú autójukba.
Még közelebbi, és még sokkal veszélyesebb a szomszédunkban dúló háború. Ukrajna ugyanis minden előzmény nélkül zárta el a Barátság kőolajvezetéket, amelyen az olcsó orosz kőolaj érkezik Magyarország. Az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij előbb azt mondta, hogy támadás érte a vezetéket, azt követően viszont gyakorlatilag kiderült, hogy azzal semmi baj nincs. Először ugyanis nem volt hajlandó független szakértőket engedni a kőolajvezeték közelébe Zelenszkij, majd drónfelvételek bizonyították, hogy semmilyen külsérelmi nyom nincs a vezetéken.
Ezután Zelenszkij nyíltan és életveszélyesen fenyegette meg Orbán Viktort, a családját, és így minden magyar embert.
Orbán Viktor: Ideje, hogy Kijev és Brüsszel is megértse, a mi fiaink nem fognak Ukrajnáért meghalni, hanem Magyarországért fognak élni
A miniszterelnök, ahogy az elmúlt két évben, most is kiemelte: a magyar emberek nem akarnak, és nem is fognak háborúba menni.
„Háborúban nem számít, hogy ki vagy, mire jutottál, miben vagy jó, mit akarsz elérni az életben. Csak az számít, jól fogod-e a gépfegyvert. Az számít, hogyan futsz az ellenség után vagy elől. Csak az számít, hány embert öltél meg, hány golyót fogtál fel. De mi nem ilyen sorsot szánunk a gyerekeinknek. Mi nem azt a sorsot szántuk a gyerekeink édesanyjának, hogy a fiaikat idegen földön, idegen zászlók alatt temessék el. Ideje, hogy Kijev és Brüsszel is megértse, a mi fiaink nem fognak Ukrajnáért meghalni, hanem Magyarországért fognak élni.”
A miniszterelnök tehát ismét egyértelművé tette, hogy neki Magyarország, a magyar emberek az elsők, szemben azzal a Magyar Péterrel, akit Brüsszel fizet, Brüsszel irányít, és aki Brüsszel minden parancsát gondolkodás nélkül hajtja végre. Pont ezért nem lep meg senkit, hogy Magyar Péter mindenben támogatná Kijevet. Abban is, hogy az Európai Unió súlyos eurómilliárdokat küldjön Ukrajnának a magyarok kárára, és abban is, hogy magyar fiatalokat vigyenek a frontra.
