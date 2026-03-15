Orbán Viktor: A mi fiaink nem fognak Ukrajnáért meghalni, hanem Magyarországért fognak élni

Soha nem látott tömeg vonult Budapesten a 12. Békemeneten, amely az eddigi legfontosabb volt. Soha nem látott veszélyek fenyegetik ma Magyarországot. Ebben a helyzetben kizárólag Orbán Viktor és a nemzeti kormány tudja megvédeni hazánkat. Annál is inkább, mert többször is kristálytisztán bebizonyosodott, hogy a Tiszát az a brüsszeli vezetés fizeti és tartja a markában, amely mindenben támogatja Ukrajnát.

Felfoghatatlan tömeg a Békemeneten, a cél a Kossuth tér, Orbán Viktor ünnepi beszéde mond

Fotó: MTI/MTVA

A több százezer ember néma csendben hallgatta a Kossuth téren Orbán Viktor ünnepi beszédét. A miniszterelnök óriási vállalást tett. Kijelentette

vállalja, hogy ilyen felfordult világban is megőrzi Magyarországot a biztonság és a nyugalom szigetének.

Mindezért kézzel foghatóan tesz is mindennap. Hiszen miközben a közel-keleten háború folyik, és az üzemanyag-árak az egekbe szöktek, addig Magyarországon, a magyar emberek a

benzint 595

míg a gázolajat 615 literenkénti árért kapják meg a magyar rendszámú autójukba.

Még közelebbi, és még sokkal veszélyesebb a szomszédunkban dúló háború. Ukrajna ugyanis minden előzmény nélkül zárta el a Barátság kőolajvezetéket, amelyen az olcsó orosz kőolaj érkezik Magyarország. Az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij előbb azt mondta, hogy támadás érte a vezetéket, azt követően viszont gyakorlatilag kiderült, hogy azzal semmi baj nincs. Először ugyanis nem volt hajlandó független szakértőket engedni a kőolajvezeték közelébe Zelenszkij, majd drónfelvételek bizonyították, hogy semmilyen külsérelmi nyom nincs a vezetéken.

Ezután Zelenszkij nyíltan és életveszélyesen fenyegette meg Orbán Viktort, a családját, és így minden magyar embert.

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Orbán Viktor: Ideje, hogy Kijev és Brüsszel is megértse, a mi fiaink nem fognak Ukrajnáért meghalni, hanem Magyarországért fognak élni

A miniszterelnök, ahogy az elmúlt két évben, most is kiemelte: a magyar emberek nem akarnak, és nem is fognak háborúba menni.

„Háborúban nem számít, hogy ki vagy, mire jutottál, miben vagy jó, mit akarsz elérni az életben. Csak az számít, jól fogod-e a gépfegyvert. Az számít, hogyan futsz az ellenség után vagy elől. Csak az számít, hány embert öltél meg, hány golyót fogtál fel. De mi nem ilyen sorsot szánunk a gyerekeinknek. Mi nem azt a sorsot szántuk a gyerekeink édesanyjának, hogy a fiaikat idegen földön, idegen zászlók alatt temessék el. Ideje, hogy Kijev és Brüsszel is megértse, a mi fiaink nem fognak Ukrajnáért meghalni, hanem Magyarországért fognak élni.”