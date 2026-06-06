Nagy a baj: sürgős tüdőtranszplantációra vár a koronahercegné

A norvég koronahercegné, Mette-Marit állapota az elmúlt hónapokban drasztikusan romlani kezdett, így végül felvették a várólistára abban a reményben, hogy hamarosan rendelkezésére állhat egy donor. A hírt a királyi palota is megerősítette.

Életmentő műtétre vár a norvég koronahercegné / Fotó: Képünk illusztráció: pexels.com

Tüdőtranszplantáció mentheti meg a norvég koronahercegné életét

A Haakon koronaherceggel házasságban élő hercegné gyógyíthatatlan tüdőbetegségben szenved, ami miatt felfüggesztette a hivatalos kötelezettségeinek ellátását. A műtétet azonnal elvégzik, amint rendelkezésre áll egy megfelelő donor.

Az 52 éves Mette-Maritnál 2018-ban egy ritka típusú tüdőfibrózist diagnosztizáltak. A betegség légzési nehézségeket okoz, és a tüdőben kialakuló hegszövet megkeményíti a szervet, ami tovább nehezíti a légzést. Tavaly decemberben a norvég közszolgálati műsorszolgáltatónak, az NRK-nak elmondta, hogy a betegsége gyorsabban haladt előre, mint remélte, és sajnálkozott, amiért már nem tud túrázni menni a férjével. Az azóta eltelt hat hónapban a hercegné állapota tovább romlott.

Életveszélyes krónikus tüdőbetegsége miatt és alapos egészségügyi vizsgálatok után Mette-Marit koronahercegnét felvették a tüdőtranszplantációra várók listájára

- olvasható a norvég királyi család által kiadott közleményben.

Are Holm, a Rikshospitalet kórház szakorvosa és tüdőspecialistája így nyilatkozott a hercegné állapotáról:

A koronahercegné tüdőbetegsége rendkívül súlyos állapotba került. Átfogó orvosi vizsgálat után felvették azon személyek listájára, akik a lehető leghamarabb tüdőátültetésen eshetnek át. A műtétig a koronahercegné nem tud majd dolgozni, illetve a szokásos módon hivatalos programjait ellátni. A koronahercegné egészségi állapota a koronaherceg és a királyi család programjaira, valamint tevékenységeire is hatással van.

Hozzátette, a hirtelen romlás nagyon veszélyes, és ez az oka annak, hogy felvették a hercegnét a transzplantációs listára. A sikeres transzplantáció azonban számos tényezőtől függ, többek között attól, hogy megtalálják-e a megfelelő donort.

Are Holm úgy fogalmazott, a beavatkozást végső megoldásként javasolta, mivel a koronahercegné súlyos beteg, és várható élettartama korlátozott. Hozzátette, a pácienseknek kellően jó egészségi állapotban kell lenniük ahhoz, hogy kibírják a műtét során a szervezetre nehezedő hatalmas terhelést - számolt be róla a Mirror.