Hirtelen megállt a 6 éves kislány szíve - szívátültetés mentette meg az életét

Egyik pillanatról a másikra, nyaralás közben adta fel a kislány szíve.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.18. 14:30
Egy édesanya megjárta a poklot, miután egészséges kislánya hirtelen rosszul lett, majd megállt a szíve. A gyereknek szívátültetésen kellett átesnie, hogy megtudják menteni az életét.

Ketyegett az óra, Mayának sürgősen szívátültetésen kellett átesnie     Fotó: Pexels/Gustavo Fring (Képünk illusztráció)

2024 júliusában Florina Racheru szülőföldjén, Romániában élvezte a szabadságát hatéves lányával, Mayával, aki általában tele volt élettel. A kislány azonban egyik pillanatról a másikra rosszul lett és összeesett.

A kislány az ájulása előtt sápadt volt, nem kapott rendesen levegőt és hasfájásra panaszkodott. Az édesanya bevitte gyermekét a sürgősségire és a vizsgálatok kimutatták, hogy Maya szíve csak 20%-ban működött.

Florina rémületére a kislány ezután agyvérzést kapott, ami miatt képtelen volt beszélni, enni vagy mozgatni a végtagjait, majd szívmegállást szenvedett. A kislányt négy héttel később átszállították a londoni Great Ormond Street Kórházba. 

Azt mondták, hogy a betegség oka valószínűleg egy ritka neuromuszkuláris betegség, ami főleg a szívét érintette. Új szív nélkül Maya meghalt volna. Elképzelhetetlen volt. Az életéért küzdött, és egy Berlin Heart nevű géphez csatlakoztatták, ami segített, hogy verjen a szíve. Szeptemberben felkerült a transzplantációs listára.

Az édesanya elmondta, hogy bár tudta, milyen kicsi az esélye, mégis hitt a csodában és Maya tényleg megkapta az új szívet. 2025-re a kislány már magától járt, és nem volt szüksége sem etető-, sem lélegeztetőgépre.

Tavaly tavasszal Florina életét megváltoztató telefonhívást kapott, végre találtak egy kompatibilis szívet. A 12 órás műtét után Maya az új szívével ébredt, és ma már jól van, háromhavonta jár kontrollra, hogy bebizonyosodjanak az egészségéről.

Bár még mindig segítségre szorul a jobb kezével és a beszédével kapcsolatban, a kislány húsvétkor már újra visszatérhet az iskolapadba. Az anya rendkívül hálás a támogatásért és az új szívért, valamint nem győzi hangsúlyozni, hogy a szervadományozás életet menthet - írja a Mirror.

 

