RETRO RÁDIÓ

Most a méret a lényeg! Ezek Magyarország legjei – van, amiről eddig nem is hallottál

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Metropol

Magyarország ugyan egy kicsi ország, mégis folyamatos a versengés, hogy melyik az ország legkisebb vagy éppen határhoz legközelebbi települése. Összegyűjtöttünk néhány érdekességet – ezek hazánk legjei!

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.15. 12:00
Módosítva: 2026.06.15. 12:22
látványosságok magyar rekord érdekesség

Mindenki tudja, hogy a legnagyobb városunk Budapest, a legnagyobb tavunk pedig a Balaton. De azt vajon tudod, hogy melyik a legrövidebb hidunk, vagy milyen hosszú az ország leghosszabb vasútvonala? Listánk egyes magyar rekorderei ráadásul európai viszonylatban is azok. Íme Magyarország legjei!

Magyarország legjei, Kőröshegyi völgyhíd
Magyarország legjei közé soroljuk az ország leghosszabb hídját, a Kőröshegyi völgyhidat Fotó: VargaA / Wikipédia

Ők vezetik a listákat, itt vannak Magyarország legjei

Ha megvizsgálnánk a népességi adatokat, csokorszámra gyűjthetnénk össze a törpefalvakat. Olyan sok 100 fő alatti település van, hogy nehéz pontosan megállapítani, melyik számít a legkisebb településnek. Jelenleg a Zala vármegyei Iborfia és a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Debréte állnak a toplista élén, 13-13 állandó lakossal. Magyarország legrégebbi városa Szombathely, illetve annak elődje, Savaria. Még Kr. u. 50-ben alapították, azóta folyamatosan lakják. 1900 évvel később jött létre az ország legfiatalabb települése, a görög nemzetiségű Beloiannisz. Jól megnézve a településeket rengeteg érdekes névvel találkozhatunk, az ország leghosszabb településneve Jászfelsőszentgyörgy, míg a legrövidebbek mindössze két betűvel Ág, Bő, Őr és Sé.

Kis hazánkban nincsenek őrületes távolságok, amíg nem szállunk buszra vagy vonatra. Földrajzilag 525 km távolság van légvonalban a legnyugatibb és a legkeletibb település között, ez 7 óra autóutat jelent autópályán. A leghosszabb vasútvonal a Budapest–Cegléd–Szolnok–Debrecen–Nyíregyháza–Záhony vonal a maga 337 kilométerével, ezt 4-5 óra alatt teszik meg a vonatok. A buszok vonatkozásában ez időben a duplája: 10 óra 10 perc alatt juthatunk el Békéscsabától Zalaegerszegre.

Építészeti szempontból a különlegességek tárháza végtelen, a legkisebb épület egy fodrászüzlet Kőszegen. Az icipici barokk ház a város főterén helyezkedik el, egy kis kapuval és egy kicsi háztetővel. Ezzel vetekszik egy soproni óraműhely, mely a nagy épületek közé szorulva működik a maga 12 négyzetméterével. Az ország legalacsonyabb építményét, a bodrogkeresztúri kilátót azért építették meg, hogy a turisták ne a közeli vízmű dombjáról bámészkodjanak, így született meg a mindössze 40 centiméteres építmény. A legmagasabb épület ennél kevésbé megdöbbentő: a maga 143 méterével a Mol Campus nőtt fel az első helyre, míg a legmagasabb objektum a 314 méter magas lakihegyi adótorony. A métereken túl a kor is számít – a Magyarország legrégebbi vára címért ketten küzdenek: a szabolcsi és az abaújvári földvárak. A legöregebb templomot pedig 1232-ben kezdték el építeni, ez a bélapátfalvai ciszterci kolostor.

Magyarország legjei, Lakihegyi adótorony
A lakiteleki adótorony Magyarország legmagasabb építménye  Fotó: Moja / Wikipédia

Sokan a budapesti hidakat és a főbb Duna-menti átkelőket mondanák elsőként, pedig Magyarországon mindent beleszámolva a tízezres nagyságrendet is elérheti a hidak száma. Amit kiemelhetünk, az a leghosszabb objektum: a Kőröshegyi völgyhíd az M7-es autópálya egy szakaszaként mintegy 1872 méteren ível át Zamárdi és Balatonszárszó között. A legrövidebb hidunk a ráckevei Árpád híd, ami a Duna holtága felett megy át, 68 méter hosszan. Különlegességnek számít a sátoraljaújhelyi Nemzeti összetartozás hídja, amit 2024-ben avattak fel. A függőhíd 80 méter magasan helyezkedik el, és 700 méter hosszú, a Szárhegyet köti össze a Várheggyel.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu