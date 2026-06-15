Most a méret a lényeg! Ezek Magyarország legjei – van, amiről eddig nem is hallottál

Mindenki tudja, hogy a legnagyobb városunk Budapest, a legnagyobb tavunk pedig a Balaton. De azt vajon tudod, hogy melyik a legrövidebb hidunk, vagy milyen hosszú az ország leghosszabb vasútvonala? Listánk egyes magyar rekorderei ráadásul európai viszonylatban is azok. Íme Magyarország legjei!

Magyarország legjei közé soroljuk az ország leghosszabb hídját, a Kőröshegyi völgyhidat Fotó: VargaA / Wikipédia

Ők vezetik a listákat, itt vannak Magyarország legjei

Ha megvizsgálnánk a népességi adatokat, csokorszámra gyűjthetnénk össze a törpefalvakat. Olyan sok 100 fő alatti település van, hogy nehéz pontosan megállapítani, melyik számít a legkisebb településnek. Jelenleg a Zala vármegyei Iborfia és a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Debréte állnak a toplista élén, 13-13 állandó lakossal. Magyarország legrégebbi városa Szombathely, illetve annak elődje, Savaria. Még Kr. u. 50-ben alapították, azóta folyamatosan lakják. 1900 évvel később jött létre az ország legfiatalabb települése, a görög nemzetiségű Beloiannisz. Jól megnézve a településeket rengeteg érdekes névvel találkozhatunk, az ország leghosszabb településneve Jászfelsőszentgyörgy, míg a legrövidebbek mindössze két betűvel Ág, Bő, Őr és Sé.

Kis hazánkban nincsenek őrületes távolságok, amíg nem szállunk buszra vagy vonatra. Földrajzilag 525 km távolság van légvonalban a legnyugatibb és a legkeletibb település között, ez 7 óra autóutat jelent autópályán. A leghosszabb vasútvonal a Budapest–Cegléd–Szolnok–Debrecen–Nyíregyháza–Záhony vonal a maga 337 kilométerével, ezt 4-5 óra alatt teszik meg a vonatok. A buszok vonatkozásában ez időben a duplája: 10 óra 10 perc alatt juthatunk el Békéscsabától Zalaegerszegre.

Építészeti szempontból a különlegességek tárháza végtelen, a legkisebb épület egy fodrászüzlet Kőszegen. Az icipici barokk ház a város főterén helyezkedik el, egy kis kapuval és egy kicsi háztetővel. Ezzel vetekszik egy soproni óraműhely, mely a nagy épületek közé szorulva működik a maga 12 négyzetméterével. Az ország legalacsonyabb építményét, a bodrogkeresztúri kilátót azért építették meg, hogy a turisták ne a közeli vízmű dombjáról bámészkodjanak, így született meg a mindössze 40 centiméteres építmény. A legmagasabb épület ennél kevésbé megdöbbentő: a maga 143 méterével a Mol Campus nőtt fel az első helyre, míg a legmagasabb objektum a 314 méter magas lakihegyi adótorony. A métereken túl a kor is számít – a Magyarország legrégebbi vára címért ketten küzdenek: a szabolcsi és az abaújvári földvárak. A legöregebb templomot pedig 1232-ben kezdték el építeni, ez a bélapátfalvai ciszterci kolostor.