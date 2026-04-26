Budapest a legek városa: a legrövidebb utcától, a legrégebbi házig kalauzolunk

Budapest mindig is a kontrasztok városa volt: egyszerre történelmi és modern, nyüzsgő és titokzatos. A főváros utcái, terei és épületei nemcsak történeteket mesélnek, hanem rekordokat is őriznek. Vannak helyek, amelyek mellett nap, mint nap elsétálunk anélkül, hogy tudnánk: éppen egy budapesti rekordot látunk.

Budapest nem csak a turistáknak érdekes

Most összegyűjtöttük a főváros legérdekesebb rekordjait – a legrövidebb utcától, egészen a legnagyobb kerületig.

A legrövidebb utca: a Miatyánk utca

A Miatyánk utca az V. kerületben, Lipótvárosban található és alighanem Budapest leggyorsabban „letudható” utcája. A Deák Ferenc utca és az Erzsébet tér között megbújó apró utca pillanatok alatt végigsétálható. Sokan még azt is vitatják, hogy valóban utcának nevezhető-e, hiszen egyetlen kapu sem nyílik rá. Nevét a közeli templom miatt kapta, ám korábban egészen másként hívták: az első feljegyzések szerint 1803-ban még Réz utcaként szerepelt, mivel itt működött Remold János rézöntőmester műhelye.

A Miatyánk utca a legrövidebb Budapesten

A leghosszabb út: az Üllői út

Az Üllői út nemcsak Budapest egyik legismertebb sugárútja, hanem a leghosszabb is: mintegy 15 kilométer hosszan húzódik a Kálvin tértől, egészen a város délkeleti határáig, sőt Vecsés irányába is továbbvezet. Az út öt kerületet érint – az V., VIII., IX., X. és XIX. kerületet – és kulcsfontosságú közlekedési tengelye a belváros, valamint a repülőtér felé tartó forgalomban. Sokan naponta használják, mégis kevesen gondolnak arra, hogy Budapest leghosszabb útján közlekednek.

Az Üllői út 15,6 kilométer hosszú

A legmagasabb pont: a János-hegy

A János-hegy Budapest teteje: 527 méterrel emelkedik a tengerszint fölé. Régen Pozsonyi-hegynek is nevezték, mert a legenda szerint tiszta időben egészen Pozsonyig el lehetett látni rajta. A hegy ma is a kirándulók egyik kedvenc célpontja, különösen az Erzsébet-kilátó miatt, ahonnan valóban páratlan panoráma nyílik a fővárosra. Mostanában azonban ne tervezd, hogy innen nézel széjjel: a kilátót rossz állapota miatt le kellett zárni.

A János-hegy Budapest legmagasabb pontja, de a kilátó most le van zárva

A legmélyebb pont: a Duna szintje

A Duna nemcsak kettészeli Budapestet, hanem a város legmélyebb pontját is jelenti. Közepes vízállás mellett a folyó szintje körülbelül 96 méteren található. Vagyis a János-hegy és a Duna között több mint 430 méteres szintkülönbség van, nem csoda, hogy Budapest domborzata ennyire változatos.