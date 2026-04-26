Budapest a legek városa: a legrövidebb utcától, a legrégebbi házig kalauzolunk

Van egy utca a magyar fővárosban, amin gyorsabban végigsétálhatunk, mint amennyi idő alatt elolvassuk a nevét, és van egy út, amely egészen Vecsésig vezeti az autósokat. Budapest legjeit szedtük össze.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.26. 05:00
Budapest főváros rekord érdekesség utca

 Budapest mindig is a kontrasztok városa volt: egyszerre történelmi és modern, nyüzsgő és titokzatos. A főváros utcái, terei és épületei nemcsak történeteket mesélnek, hanem rekordokat is őriznek. Vannak helyek, amelyek mellett nap, mint nap elsétálunk anélkül, hogy tudnánk: éppen egy budapesti rekordot látunk.

Budapest
Budapest nem csak a turistáknak érdekes

Most összegyűjtöttük a főváros legérdekesebb rekordjait – a legrövidebb utcától, egészen a legnagyobb kerületig.

A legrövidebb utca: a Miatyánk utca

A Miatyánk utca az V. kerületben, Lipótvárosban található és alighanem Budapest leggyorsabban „letudható” utcája. A Deák Ferenc utca és az Erzsébet tér között megbújó apró utca pillanatok alatt végigsétálható. Sokan még azt is vitatják, hogy valóban utcának nevezhető-e, hiszen egyetlen kapu sem nyílik rá. Nevét a közeli templom miatt kapta, ám korábban egészen másként hívták: az első feljegyzések szerint 1803-ban még Réz utcaként szerepelt, mivel itt működött Remold János rézöntőmester műhelye.

 A Miatyánk utca a legrövidebb Budapesten

A leghosszabb út: az Üllői út

Az Üllői út nemcsak Budapest egyik legismertebb sugárútja, hanem a leghosszabb is: mintegy 15 kilométer hosszan húzódik a Kálvin tértől, egészen a város délkeleti határáig, sőt Vecsés irányába is továbbvezet. Az út öt kerületet érint – az V., VIII., IX., X. és XIX. kerületet – és kulcsfontosságú közlekedési tengelye a belváros, valamint a repülőtér felé tartó forgalomban. Sokan naponta használják, mégis kevesen gondolnak arra, hogy Budapest leghosszabb útján közlekednek.

Az Üllői út 15,6  kilométer hosszú / Fotó: Gábor Zoltán / Metropol

A legmagasabb pont: a János-hegy

A János-hegy Budapest teteje: 527 méterrel emelkedik a tengerszint fölé. Régen Pozsonyi-hegynek is nevezték, mert a legenda szerint tiszta időben egészen Pozsonyig el lehetett látni rajta. A hegy ma is a kirándulók egyik kedvenc célpontja, különösen az Erzsébet-kilátó miatt, ahonnan valóban páratlan panoráma nyílik a fővárosra. Mostanában azonban ne tervezd, hogy innen nézel széjjel: a kilátót rossz állapota miatt le kellett zárni.

A János-hegy Budapest legmagasabb pontja, de a kilátó most le van zárva / Fotó: Gáll Regina / Metropol

A legmélyebb pont: a Duna szintje

A Duna nemcsak kettészeli Budapestet, hanem a város legmélyebb pontját is jelenti. Közepes vízállás mellett a folyó szintje körülbelül 96 méteren található. Vagyis a János-hegy és a Duna között több mint 430 méteres szintkülönbség van, nem csoda, hogy Budapest domborzata ennyire változatos.

Budapest legmélyebben fekvő része a Duna  Fotó: Gáll Regina / Metropol

A leghosszabb metróállomás-köz

A piros metró, vagyis az M2 metró egyik szakasza tartja a rekordot: a Stadionok és a Keleti pályaudvar közötti távolság 1760 méter. Ez Budapest leghosszabb metróállomás-köze, így itt utazhatunk a legtovább megállás nélkül a föld alatt.

A kettes metrón vannak a leghosszabb szakaszok Fotó: MW

A legrövidebb metróállomás-köz

A rekord másik végén az M1 földalatti áll: a Kodály körönd és a Bajza utca között mindössze 190 méter a távolság. Ez olyan rövid szakasz, hogy mire helyet keresnénk a szerelvényen, már érkezik is a következő megálló.

Budapest leg-jei fotózás 2026.04.23 A leghosszabb metróállomás-köz: a Stadionok és a Keleti pályaudvar közötti távolság 1760 méter. A legrövidebb metróállomás-köz: az M1 földalattil: a Kodály körönd és a Bajza utca között mindössze 190 méter a távolság. Itt a megállókról kérek szép fotókat az alagút felé fotózva mindkét állomáspárról.
 A kisföldalatti az első metró volt egész Európában Fotó: MW

A legrégebbi, ma is álló épület

A Vörös Sün Ház a Budai Vár egyik legkülönlegesebb történelmi épülete. Körülbelül 1260-ban épült, és a ma is álló, használatban lévő legősibb budapesti épületként tartják számon. Egykor a Vár egyetlen fogadójaként működött, sőt itt rendezték meg Budán az első színházi előadást is. Falai között szó szerint évszázadok történelme húzódik meg.

A Vörös Sün Ház egykor fogadó is volt - Fotó: Gáll Regina / Metropol

Az első sétálóutca: a Váci utca

A Váci utca ma a turisták egyik kedvenc célpontja, de kevesen tudják, hogy ez volt Budapest legelső sétálóutcája. 1690-ben még Lipót utcának nevezték, a végében pedig ott állt a Váci kapu, amely Pest városának északi kapuja volt. Innen ered a ma is ismert név.

A legnagyobb és legkisebb kerület

Budapest 23 kerülete közül a legnagyobb a XVII. kerület, amely a főváros legtávolabbi, keleti részén fekszik. Területe 54,82 négyzetkilométer. Ezzel szemben a legkisebb a VII. kerület, amely mindössze 2,09 négyzetkilométeres. A különbség döbbenetes: a XVII. kerület körülbelül 25-ször nagyobb.

Budapest legnagyobb épülete

Budapest legnagyobb lakóépülete Óbudán, a Flórián téren, pontosabban a Szőlő utcában található. A Faluház néven ismert lakótömbben 886 darab lakás található, és mintegy 3000 ember otthona. 

@metropol.napilap Ilyen az élet az Óbudai Faluházban. Megkérdeztük a lakókat, hogy milyen érzés Magyarország legnagyobb lakóházában élni. #metropol #faluhaz #panel #oriasi #budapest #obuda #hungary #magyar #neked #nekedbe #nekedbelegyen #foryoupage #foryou ♬ eredeti hang – Metropol - Metropol

Budapest maga is rekord

Nem szabad elfelejteni, hogy maga Budapest is rekordtartó, ugyanis Magyarország legnagyobb és legnépesebb városa, az ország gazdasági, kulturális és történelmi központja.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu