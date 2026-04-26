Budapest a legek városa: a legrövidebb utcától, a legrégebbi házig kalauzolunk
Van egy utca a magyar fővárosban, amin gyorsabban végigsétálhatunk, mint amennyi idő alatt elolvassuk a nevét, és van egy út, amely egészen Vecsésig vezeti az autósokat. Budapest legjeit szedtük össze.
Budapest mindig is a kontrasztok városa volt: egyszerre történelmi és modern, nyüzsgő és titokzatos. A főváros utcái, terei és épületei nemcsak történeteket mesélnek, hanem rekordokat is őriznek. Vannak helyek, amelyek mellett nap, mint nap elsétálunk anélkül, hogy tudnánk: éppen egy budapesti rekordot látunk.
Most összegyűjtöttük a főváros legérdekesebb rekordjait – a legrövidebb utcától, egészen a legnagyobb kerületig.
A legrövidebb utca: a Miatyánk utca
A Miatyánk utca az V. kerületben, Lipótvárosban található és alighanem Budapest leggyorsabban „letudható” utcája. A Deák Ferenc utca és az Erzsébet tér között megbújó apró utca pillanatok alatt végigsétálható. Sokan még azt is vitatják, hogy valóban utcának nevezhető-e, hiszen egyetlen kapu sem nyílik rá. Nevét a közeli templom miatt kapta, ám korábban egészen másként hívták: az első feljegyzések szerint 1803-ban még Réz utcaként szerepelt, mivel itt működött Remold János rézöntőmester műhelye.
A leghosszabb út: az Üllői út
Az Üllői út nemcsak Budapest egyik legismertebb sugárútja, hanem a leghosszabb is: mintegy 15 kilométer hosszan húzódik a Kálvin tértől, egészen a város délkeleti határáig, sőt Vecsés irányába is továbbvezet. Az út öt kerületet érint – az V., VIII., IX., X. és XIX. kerületet – és kulcsfontosságú közlekedési tengelye a belváros, valamint a repülőtér felé tartó forgalomban. Sokan naponta használják, mégis kevesen gondolnak arra, hogy Budapest leghosszabb útján közlekednek.
A legmagasabb pont: a János-hegy
A János-hegy Budapest teteje: 527 méterrel emelkedik a tengerszint fölé. Régen Pozsonyi-hegynek is nevezték, mert a legenda szerint tiszta időben egészen Pozsonyig el lehetett látni rajta. A hegy ma is a kirándulók egyik kedvenc célpontja, különösen az Erzsébet-kilátó miatt, ahonnan valóban páratlan panoráma nyílik a fővárosra. Mostanában azonban ne tervezd, hogy innen nézel széjjel: a kilátót rossz állapota miatt le kellett zárni.
A legmélyebb pont: a Duna szintje
A Duna nemcsak kettészeli Budapestet, hanem a város legmélyebb pontját is jelenti. Közepes vízállás mellett a folyó szintje körülbelül 96 méteren található. Vagyis a János-hegy és a Duna között több mint 430 méteres szintkülönbség van, nem csoda, hogy Budapest domborzata ennyire változatos.
A leghosszabb metróállomás-köz
A piros metró, vagyis az M2 metró egyik szakasza tartja a rekordot: a Stadionok és a Keleti pályaudvar közötti távolság 1760 méter. Ez Budapest leghosszabb metróállomás-köze, így itt utazhatunk a legtovább megállás nélkül a föld alatt.
A legrövidebb metróállomás-köz
A rekord másik végén az M1 földalatti áll: a Kodály körönd és a Bajza utca között mindössze 190 méter a távolság. Ez olyan rövid szakasz, hogy mire helyet keresnénk a szerelvényen, már érkezik is a következő megálló.
A legrégebbi, ma is álló épület
A Vörös Sün Ház a Budai Vár egyik legkülönlegesebb történelmi épülete. Körülbelül 1260-ban épült, és a ma is álló, használatban lévő legősibb budapesti épületként tartják számon. Egykor a Vár egyetlen fogadójaként működött, sőt itt rendezték meg Budán az első színházi előadást is. Falai között szó szerint évszázadok történelme húzódik meg.
Az első sétálóutca: a Váci utca
A Váci utca ma a turisták egyik kedvenc célpontja, de kevesen tudják, hogy ez volt Budapest legelső sétálóutcája. 1690-ben még Lipót utcának nevezték, a végében pedig ott állt a Váci kapu, amely Pest városának északi kapuja volt. Innen ered a ma is ismert név.
A legnagyobb és legkisebb kerület
Budapest 23 kerülete közül a legnagyobb a XVII. kerület, amely a főváros legtávolabbi, keleti részén fekszik. Területe 54,82 négyzetkilométer. Ezzel szemben a legkisebb a VII. kerület, amely mindössze 2,09 négyzetkilométeres. A különbség döbbenetes: a XVII. kerület körülbelül 25-ször nagyobb.
Budapest legnagyobb épülete
Budapest legnagyobb lakóépülete Óbudán, a Flórián téren, pontosabban a Szőlő utcában található. A Faluház néven ismert lakótömbben 886 darab lakás található, és mintegy 3000 ember otthona.
Budapest maga is rekord
Nem szabad elfelejteni, hogy maga Budapest is rekordtartó, ugyanis Magyarország legnagyobb és legnépesebb városa, az ország gazdasági, kulturális és történelmi központja.
