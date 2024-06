„Úgy élném meg mint egy börtönbüntetést, ha ott kellene laknom” – megoszlik olvasóink véleménye az óbudai Faluházról

Nemrég egy cikk és egy videó formájában is bemutatta a Metropol az ország legnagyobb lakóépületét, az óbudai panelsort, amely a Szőlő utcában található. Arra voltunk kíváncsiak, hogy olvasóink csatlakoznának-e az ott élő mintegy 3 ezer emberhez és laknának-e az ország legnagyobb lakóépületében, a 315 méter hosszú faluház 886 lakásának egyikében. Akadtak érvek az 1970-ben épült házban élés mellett és ellene is bőven.

Nagyjából háromezer ember lakik itt. Arra voltunk kíváncsiak, hogy olvasóink csatlakoznának-e hozzájuk Fotó: Markovics Gábor

Olyanok is véleményt formáltak, akik korábban vagy még most is a Szőlő utcai ingatlanban élik mindennapjaikat. Ezekből szemezgettünk.

József szavait azért is érdemes komolyan venni, mert az általa írt hozzászólásból kiderül, hogy az építőiparban dolgozik. Szerinte nem érdemes a Faluházba költözésen gondolkodni.

Annyi lakásban javítottam már itt kivitelezési és konstrukciós hibát, hogy arról is lehetne forgatni…

- írta hozzászólásában. Péter sem lenne elragadtatva, ha itt kellene élnie. Azt írta a kommentjében, hogy „ha ingyen adnának ott lakást, akkor sem költöznék oda!” Norbert pedig egy hasonlattal érzékeltette, mennyire nem költözne a Szőlő utcai ingatlanmonstrumba.

Úgy élném meg mint egy börtönbüntetést, ha ott kellene laknom

- írta hozzászólásában.

Andrea sem lakna itt, mert szerinte annyira szűkös az élettér, hogy még vendégségbe sem szeret oda járni az ismerőseihez. Inkább meghívja őket magához, vagy egy étterembe. Tündi már meggyőzhetőbb lenne ezen a téren. Ezt írta hozzászólásában:

Nekem az erkély hiányozna. Egyébként nincs vele semmi baj szerintem.

A Faluház kék és zöld festése arra utal, hogy Óbuda ezen része korábban szőlőtermesztő vidék volt. Innen a Szőlő utca elnevezés is. Fotó: Markovics Gábor

Több olyan olvasónk is véleményt formált, akinek releváns tapasztalata van a Faluházról, hiszen korábban lakott az óbudai épületben. Kíra is ilyen, de mint fogalmazott: soha többé nem lakna ott! Igaz a hatalmas udvart és a nagy medencét a Normafánál valószínűleg kevesen cserélnék be egy Szőlő utcai lakásért… Beatrix is tapasztalatból beszél, de ő sem a Faluház mellett:

Hatvan(!) lakás lépcsőházanként! Higgyétek el, hogy valaki mindig lakást újít fel, vagy éppen költözködik. Falak mintha nem is lennének, még a gondolat is áthallatszik, a szagok pedig kizárhatatlanok. Ha mennek a liftek rezeg minden, a hangja kegyetlen. Sokszor baromi büdös!

Azért voltak szép számmal olyanok is, akik szintén tapasztalatból, de az ott élés mellett foglaltak állást. Gyöngyi például hét éven át volt a Szőlő utcai panelsor lakója, de szerinte jó volt ott élni és mindig nyugalom volt. Andrea viszont, aki 25 éven keresztül élt a Faluházban mielőtt 2003-ban elköltözött volna vidékre szintén nem menne vissza.