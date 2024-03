Ki adná kölcsön Karácsonyéknak a lakását? Lakásügynökség: egy látszatötlet 5 év semmittevés után

Te kölcsönadnád-e a lakásodat olyannak, aki csődközelben van, és a saját területeire és saját vagyonára sem tud vigyázni? Pedig a Karácsony-féle Lakásügynökség kampányötlete pont valami ilyesmit jelent...

Újabb látványintézkedést villantott Karácsony Gergely, aki 4,5 évig semmit sem csinált bérlakásfejlesztés ügyben sem. Az elmúlt években nem volt valódi bérlakásprogramja a fővárosnak. Pedig maga a főpolgármester esküdözött még a 2019-es kampányában, hogy majd "letöri az albérletárakat és megoldja a lakhatási válságot" Budapesten. Letörte? Megoldotta? Nem történt semmi...

Talán ezért is rukkolt elő 5 éves ciklusának utolsó perceiben egy modellel, amelyen szerinte évek óta dolgozott a főváros, csak hát eddig e területen sem történt semmi, sajnos csak épp most, a kampányra lett kész...

Karácsony 5 év semmittevés után most lakásügynökséget hoz létre Fotó: Facebook

A Budapestet csődközelbe kormányzó Karácsony előző kampányában azt mondta, hogy ha ő lesz Budapest első embere, rendet vág a fővárosiak lakhatási problémái között, hiszen ez nekik jár! Kijelentett olyat is, hogy megfékezi majd a budapesti albérletárak drasztikus szárnyalását, és az önkormányzati bérlakás-szektor hathatós növelésével megszünteti a lakhatási válságot is. De a főpolgármester nemhogy az albérletárakat nem törte le, de valójában semmit nem is tett rendbe. A bérlakásállomány felújítása a nullához közelít, sőt valódi szociális bérlakásprogramja sincs a Városházának. Karácsony regnálása alatt csak egyszer jött szóba előző ígérete, ez is csak most, a kampányban, néhány hete, amikor Újpesten újra megfizethető bérlakásokat ígért - bár sajnos ott sem történt eddig semmi... Hogy biztosra menjen, kampányvideójába még az EU foglalkoztatási és szociális biztosát is bevonta, akinek szerepe Tüttő Katalin főpolgármester-helyettes forró ölelésében csúcsosodott ki…

A főpolgármester-helyettes asszony szívélyesen fogadta a brüsszeli biztost Fotó: Facebook

Mindennek a semminek fényében joggal kételkednek a budapestiek, hogy öt év semmittevés után most újabb kamuzás következik Karácsony Gergelytől... A főpolgármester most a kampányban létrehozott gyorsan egy Lakásügynökséget. Ennek a lényege az lenne, hogy olyan ingatlantulajdonosok (a magánszektorból–a szerk.) jelentkezését várják, akiktől a főváros kibérelheti lakásaikat és beköltöztetheti saját bérlőit. Miután a főváros nem piaci árat kíván fizetni, ezért az ingatlantulajdonosok kevesebb pénzhez jutnak, de az ígéretek szerint ugyanolyan állapotba kapják majd vissza lakásukat a bérlő távozása után. Ez vonzó ajánlat-e az ingatlantulajdonosoknak? Főleg úgy, hogy Budapestet már csődközelbe kormányozta Karácsony Gergely, vagyis a fizetőképessége nem megnyugtató, másrészt pedig a fővárosi közterületek állapotáért is Karácsonyék felelősek - a kérdés, hogy rábíznád-e olyanra a saját lakásodat, aki ilyen állapotban hagyja a közterületeket, és "spórolásból" leszereltet például 3000 szemeteskukát...

Nem beszélve arról, hogy a baloldali városvezetés szeret például hajléktalanokat beköltöztetni saját házaiba mindenféle előzetes, a helyben lakókkal való egyeztetés nélkül, amely nem csak a tulajdonossal, hanem a társasház egészének is okozhat kellemetlen konfliktusokat.

Ágyi poloskák miatt ki kellett pakolni a bútorokat Újpesten. A Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő nyugdíjasház garzonlakásaiba úgy költözhetnek be idős emberek, hogy lakást adtak le cserébe az önkormányzatnak vagy pénzbeli megváltást fizettek a bérleti jogért. / Olvasói fotó

Emlékezhetünk arra az újpesti esetre, amikor nyugdíjasházba költöztettek be fedél nélkülieket, így a poloskairtás havi rendszerességgel keseríti meg a lakók mindennapjait, azóta is. A Kőbányai úti horrorház esete szintén meghökkentő, ott például késsel kergette a gyerekeket egy „beköltöző” hajléktalan legutóbb. Karácsony Gergelyék mintaprojektjével ebben az óriási bérházban is csak azt érte el, hogy a „normál bérlők” rettegjenek saját környezetükben.

Ha ilyenek a példák ott, ahol Karácsony Gergelyék a felelősek a lakásokért, kérdés, hogy ki adná oda saját lakását a Karácsony-féle lakásügynökségnek?

Hasonló már "működik" Józsefvárosban

Karácsony Gergely akár koppinthatta is a lakásügynökség ötletét, mivel Józsefvárosban már működik egy, vitatható sikerekkel. A Pikó András baloldali polgármester által vezetett kerületi önkormányzat döntött már arról is, hogy piaci áron vásárol ingatlanokat, amelyeket aztán bérlésre tovább bocsát, de ennek eredményeiről azóta mit sem hallani. Foglalkoznak bérlakás-felújítással is, azonban a józsefvárosi kormánypárti képviselők annak adtak hangot, hogy a lakásügynökség semmivel sem tud többet, mint amit az önkormányzat alapvetően is csinál. Meglátásuk szerint csak egy szimpla lakáselosztó, szerény eredménnyel, fizetett költségekkel...

A Fidesz főpolgármester-jelöltje, Szentkirályi Alexandra is nem véletlenül jelölte meg a Kamuméter következő témájának a budapesti bérlakás-ügyeket...

Ez pedig a Metropol videója a Kamuméter első témájáról, a Városháza Parkról: