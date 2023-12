Horrorház a Kőbányai úton: késsel kergette a gyerekeket egy „beköltöző” Karácsony Gergelyék mintaprojektjében

Menekülnének a bérlők a Kőbányai út 22.-ből, de nem tudnak, mert hiába fizetnek rendesen, nem kapnak cserelakást. A horrorházként elhíresült épületegyüttesben volt már brutális rablógyilkosság, kiégett lakás, öngyilkosság, állandóak a randalírozások, a felszerelt kamerák ellenére rendszeresen tele van vizelettel és fekáliával a lépcsőház. A napokban például egy illuminált férfi kergetett meg késsel gyerekeket. A bérlők évek óta félelemben élnek, a főváros és a kerület pedig nem tesz semmit, Karácsony Gergely és Pikó András is hallgat – pedig ez az ő mintaprojektjük volt: hajléktalanok beköltöztetése egy hatalmas társasházba, a lakók megkérdezése nélkül...

A hatalmas bérházban 187 lakás van Fotó: Metropol

A Kőbányai úti épület egykor nyugodt hely volt. Az épület korábban munkásszálló volt, majd bérlőket költöztettek be. Aztán néhány évvel ezelőtt Karácsony Gergely főpolgármester úgy gondolta, akkor segít a fedél nélkülieknek, ha ezekbe a bérlakásokba költözteti őket. Ennek a programnak a részeként kerültek sokan a józsefvárosi házba is. A főpolgármester a már ott élő bérlőket nem kérdezte meg, és bár ők többször is jelezték, hogy az együttélés problémás, a főváros és a kerület nem foglalkozik velük azóta sem.

Mindennapos a lépcsőházban ez a látvány, sokszor még fekáliát is kerülgetniük kell a bérlőknek

Fotó: Vaskó Tamás

Karácsony programja óta áll a bál a Kőbányai úton

Azt már korábban megírtuk, hogy egy fedél nélküli kilátástalansága okán felkötötte magát az egyik lakásban, egy másik alkalommal pedig egy lakáson marakodva verekedtek össze hajléktalanok, aminek következtében egyikük gyilkosság áldozata lett. Volt már itt lakástűz is, kis híján felrobbant az egész épület, ha a katasztrófavédelem nem ennyire gyors, akkor többen életüket is veszíthették volna. Volt, aki meztelenül rohant ki az épületből, mert ha felöltözött volna, meghal...

A Metropol most újra kint járt a helyszínen, sajnos manapság sem javult a helyzet. A bérlők még mindig félelemben élnek, többen este hat óra után, ki sem jönnek a lakásukból. Éjszakánként átveszik az uralmat az ordibáló idegenek, megjelentek a drogosok is. A rendőröket naponta kell kihívni. Egy lakó, Miklós szerint már illegális beköltözők is megjelentek a házban.

Egy csomó idegen bejött a házba, beköltöztek, nem fizetnek semmit, dorbézolnak. Többször szóltunk az önkormányzatnak de egyszerűen hiába, meg sem hallják évek óta. Én nagyon mennék már innen, de hiába. Próbálunk a hajléktalanokkal itt együtt élni, de nagyon nehéz. Öntörvényűek, önkényesen csinálnak mindent. Ivászat, drogozás, veszekedés, verekedés, minden van. Miközben a lépcsőházat vécének használják, addig a ház takarítása az nulla. A lift most rossz, de korábban gyakran volt ott is »szerencsecsomag«, az ember gyomra kifordult. Több olyan lakás van, amihez közös fürdőszoba tartozik. Ezt használják a hajléktalanok, a drogosok és a bérlők is. El tudja képzelni mi van ott rendszeresen? Eldobott tűk, ürülék, italos üveg. Brutál az egész

–mesélte Miklós. Egy másik, neve elhallgatását kérő bérlő szerint is egyre több az ismeretlen ember. „Bekopognak mindenhová, szaladgálnak az emeleteken, benyitnak lakásokba, verik az ajtókat. A drogosok egymás hegyén-hátán, az italozók szintén. Semmi nem változott az elmúlt évhez képest, csak többen lettek az idegenek.”

Egy harmadik bérlő fogadkozott, hogy egy hónapon belül elköltözik innen, ha talál másik helyet, ha nem. „A napokban egy magáról nem tudó fickó késsel a kezében riogatta gyerekeket, ott szaladgált köztük. Úgy kellett rászólni komolyabban.”

A lift ajtajára a „száraz novembert”, vagyis az alkohol elhagyását szorgalmazó papír van kiakasztva, de már letépték... Fotó: Metropol

Karácsony és Pikó hajléktalanügyben sosem kérdezi meg az ott élő embereket

Nem Karácsony Gergely az egyetlen, aki rendszeresen saját hatáskörben, az ott lakók megkérdezése nélkül dönt hajléktalanügyben. Két éve például Csepelen költöztettek a legkülönbözőbb kerületekből hajléktalanokat nyugdíjasok közé, a Duna utcai otthonba. 2020-ban Csepel belvárosába akart hajléktalanszállót telepíteni a főpolgármester. Józsefvárosban sem volt kíváncsi Pikó András polgármester az ott élők véleményére, amikor kiadta az engedélyt például egy 500 fős, utcafrontos népkonyhára a Dankó utcában.