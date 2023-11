Életveszélyes egy társasház Józsefvárosban, a bérlők két éve várnak a költözésre

A kapucsengő sem működik, a kaput zárni nem lehet. A ránézésre is katasztrofális állapotban lévő bérházban még hat-hét lakásban élnek, pedig életveszélyes az egész. A lépcsőház már az 1970-es évek óta alá van dúcolva... A kémény be van omolva, a bérlőknek fűtésük sincs, ezért kisegítő villanyradiátorokat kaptak az önkormányzattól, de csak a szobákhoz. A Szigony utca 39. egy olyan épület, amelyben megállt az idő, és igen bevállalósnak kell lennie annak, aki felmerészkedik a körfolyosókra. A szomorú az, hogy a lakók ezt mindennap kénytelenek megtenni, Pikó András önkormányzata pedig igencsak lassan működik...

Rádai Dániel alpolgármester szerint 2021-re tervezte az önkormányzat a ház bontásának befejezését, ami azóta sem történt meg – Fotó: Metropol

Aki belép a házba, rögtön menne is onnan, hiszen úgy fest, mint egy atomrobbanás utáni terület. Az még csak hagyján, hogy minden pókhálós, a körfolyosó szélén gyökeret vert a gaz, és a lakásokból köhögések hallatszanak ki – nyilván a vizes falak miatt nem egészséges a környezet. A vakolat csak nyomokban látszik, a falakat képező téglák között pedig óriási hézagok tátonganak. Azt gondolnánk, hogy egy európai ország fővárosának szívében elképzelhetetlen, hogy itt emberek és családok éljenek, de mégis ez a valóság.

A lépcsőrendszert csak a szentlélek tartja – Fotó: Olvasói

„Én ide születtem” –mesélte egy neve elhallgatását kérő, 50 év körüli nő. „Soha nem volt felújítva, úgy tudjuk, megint bontani fogják. A legutóbbi ígéret szerint már csak pár hónap, és költözhetünk innen, a szerződésre várunk. Remélem, így lesz, mert még 2021-ben választottuk ki a cserelakást. Azóta várjuk a költözést.”

Egyszer már elkezdték bontani a házat, de a választások után Pikó András polgármester nem folytatta a munkát – Olvasói fotó

Az előző városvezetés már egyszer elkezdte bontani az életveszélyessé vált tűzfalat, de a munkálatok abbamaradtak, a választás közbeszólt. Az új vezetőség pedig csak 2021-ben vette fel a fonalat, abban az évben tervezték a bontást is, de ez azóta is elmaradt. Annyi haladás volt az ügyben, hogy cserelakást vagy pénzt kínáltak a bérlőknek, akik a lakás mellett döntöttek, és ki is választották azt.

Borzasztó állapotok kívül-belül a Szigony utca 39. szám alatt – Olvasói fotó

A Józsefvárosi Önkormányzatnál azt sem tudták megmondani, hogy mennyit fizetnének nekünk négyzetméterre. Azt a választ kaptuk, hogy olyan 60-70 százalékát a piaci árnak. Na de akkor mennyi, 60 vagy 70? Nekünk ez nem mindegy! A bizonytalanság helyett inkább a cserelakást választottuk. Tudjuk, hogy már azt azóta felújították, de persze nem úgy, ahogyan kértük. Most már ez is mindegy, csak történjen valami; mert a lakásokat sem újítottuk fel, belül is borzasztó állapotok vannak. Annyiszor hittük már, hogy hamarosan költözünk, annyit ígért már az önkormányzat

– mesélte egy a neve elhallgatását kérő férfi.

„Pikó András a nehezebb szociális helyzetben élők bizalmával élt vissza”

Vörös Tamás, a Fidesz–KDNP helyi frakciójának vezetője üdvözli, ha végre lebontják a Szigony utcai épületet: „Az életveszély-elhárítás az önkormányzat egyik elemi feladata. Jelen esetben az önkormányzat hozzá nem értését mutatja, hogy két év alatt nem sikerült teljesen kiköltöztetni a lakókat és lebontani az épületet. A baloldali vezetésű önkormányzat folyamatosan csak hitegeti a kerületben élő rászorulókat azzal, hogy bérlakáshoz juttatja őket, és javít a körülményeiken, pedig a kampányában nem ezt ígérte.”

Az ígéretekből gyakorlatilag semmi nem valósult meg, bérlakások sem épültek a kerületben, és a felújítások mértéke is elenyésző. Az a narratíva, miszerint azért nem költenek társasházi felújításokra, mert inkább a bérlakásokra fordítják a pénzt, az nyomon követhetően megdőlt. A kerület vezetése ugyanis messze nem költ bérlakásfejlesztésre annyit, mint amennyivel lecsökkentette a társasházak felújítására fordítható korábbi összeget. Annyit sem költ ezekre a feladatokra, mint az előző fideszes városvezetés. Tehát gyakorlatilag becsapja az embereket. A józsefvárosiak emlékezhetnek arra, hogy a polgármester 2019-ben megígérte, hogy több száz bérlakás áll rendelkezésre azoknak, akik azt igénylik. Ez azért is különösen visszás, mert nehezebb szociális helyzetben lévő emberek bizalmával él vissza. A szavazataikat elfogadta, majd pácban hagyta őket. Ők beültek a bársonyszékbe, a szegény emberek pedig maradtak kiszolgáltatva, becsapva

– mondta.