„Halálfélelem. Egy ismerős érzés… de mindig másként talál meg” – Csorba Dávid élete egy hajszálon függött

Csorba Dávidról akkor írt utoljára a Ripost, amikor a mesterséges intelligenciának köszönhetően olyan dolog történt az életében, amire már nagy-nagyon régóta vágyott: újra képessé vált beszélni. Egyelőre nem kérdés-válasz formában, hanem készített magának egy avatárt, ami Dávid száj- és arcmozgásával mondja ki az előre leírt mondatokat. A fiatal férfi ugyanis egy gégemetszés következtében elveszítette saját hangját. Nemrég újra kórházba került, az orvosoknak életmentő műtétet kellett végrehajtaniuk, ennek következtében Dávid átértékelte az életét. A fiatal férfinak segítségre van szüksége, nagyobbra, mint korábban bármikor.

Csorba Dávid légútja elzáródott, azonnali beavatkozás mentette csak meg az életét

Csorba Dávid a legidősebb Duchenne-szindrómával élő ember Magyarországon. A „legidősebb” jelző megtévesztő lehet, mert a fiatalember mindössze 33 éves, de egy olyan súlyos betegséggel él együtt, ami sokaknak még ennyit időt sem ad.

Óvodás korában vették észre, hogy Dávidnak másabb a járása, mint a többieknek. Ekkor még csak arra gondoltak, hogy talán egy kicsit lustább kisfiú, de négyéves korában kiderült, hogy az ún. Duchenne-féle izomsorvadásban szenved. Ez egy olyan genetikai eredetű betegség, ami során az izomzat fokozatosan elsorvad, az izom helyét pedig zsír- és kötőszövet veszi át. Csakhogy nem csupán a mozgáshoz szükséges izmok épülnek le, hanem azok is, amik az alapvető életfunkciókért felelnek: a légzőizom vagy épp a szívizom is.

Csorba Dávid úgy döntött, nem adja fel, erősebb lesz, mint a betegsége

Dávidnak orvosai azt jósolták, hogy nem fogja megélni a 20. születésnapját, ehhez képest június 14-én ünnepelte a 33-at. Nyolcéves korában került kerekesszékbe, 20 éves kora óta pedig ágyban fekve, lélegeztetőgépre kötve tölti a mindennapjait. Édesanyjának, Margitnak folyamatosan mellette kell lennie, ugyanis egy géppel kell leszívni a váladékot Dávid torkából, ezt pedig napi szinten akár ötvenszer is meg kell tennie. Ha nem tenné, Dávid megfulladna.

Augusztus 3-a egy szokványos vasárnapi napnak indult Dávidék életben. Aztán a semmiből Dávid úgy érezte, nem kap levegőt. Utolsó erejével még annyit tudott motyogni: „Anyu... megfulladok.”

A pánik, amit akkor láttam rajta… Az a pillanat, amikor nem tudod, hogy meg tudsz-e még szólalni, vagy hogy el tudsz-e még köszönni… Hát, az örökre belém égett

– írta Dávid a közösségi oldalán.