RETRO RÁDIÓ

Gázolt a vonat Füzesabonynál, pótlóbuszok járnak

Sokáig szünetel a vonatok közlekedése.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.22. 20:34
füzesabony Eger keleti pályaudvar vonat

Gázolás miatt hosszabb eljutási időre, pótlóbuszos utazásra kell számítani a Füzesabony-Eger vasútvonalon; várhatóan hétfő késő estig szünetel a vonatforgalom Maklár és Füzesabony között - közölte a Mávinform a honlapján.

Gyertya
Fotó: Pexels (Illusztráció!)

Vonatgázolás Füzesabonyban

A vasúttársaság tájékoztatása szerint az Egerből a budapesti Keleti pályaudvarra 16:08-kor elindult Agria InterRégió vonat ütött el egy embert Füzesabonynál, a 3-as főút átjárójának közelében. Füzesabony és Eger között az Agria InterRégió szerelvények és a személyvonatok helyett pótlóbuszok közlekednek. A baleset a közúti közlekedésében is fennakadást okoz, mert az érintett szerelvény elzárja a 3-as főút átjáróját. A fennakadás végéig elfogadják a vasúti jegyeket a párhuzamos Volán-járatokon Füzesabony, Maklár és Eger között.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu