Gázolt a vonat Füzesabonynál, pótlóbuszok járnak
Sokáig szünetel a vonatok közlekedése.
Gázolás miatt hosszabb eljutási időre, pótlóbuszos utazásra kell számítani a Füzesabony-Eger vasútvonalon; várhatóan hétfő késő estig szünetel a vonatforgalom Maklár és Füzesabony között - közölte a Mávinform a honlapján.
Vonatgázolás Füzesabonyban
A vasúttársaság tájékoztatása szerint az Egerből a budapesti Keleti pályaudvarra 16:08-kor elindult Agria InterRégió vonat ütött el egy embert Füzesabonynál, a 3-as főút átjárójának közelében. Füzesabony és Eger között az Agria InterRégió szerelvények és a személyvonatok helyett pótlóbuszok közlekednek. A baleset a közúti közlekedésében is fennakadást okoz, mert az érintett szerelvény elzárja a 3-as főút átjáróját. A fennakadás végéig elfogadják a vasúti jegyeket a párhuzamos Volán-járatokon Füzesabony, Maklár és Eger között.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre