M4-es gyorsforgalmi: mindenki Orbán Viktorral akart egy képet

Az átadón mindenki vele szeretett volna fotózkodni.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.22. 15:48
Módosítva: 2025.12.22. 16:56
orbán viktor gyorsforgalmi törökszentmiklós kisújszállás

Hétfőn délelőtt adták át az M4-es gyorsforgalmi utat Törökszentmiklós és Kisújszállás között. Orbán Viktor itt sem úszta meg rajongói szeretete nélkül, mindenki egy, a miniszterelnökkel közös képpel akart hazatérni. Íme, a videó:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
