M4-es gyorsforgalmi: mindenki Orbán Viktorral akart egy képet
Az átadón mindenki vele szeretett volna fotózkodni.
Hétfőn délelőtt adták át az M4-es gyorsforgalmi utat Törökszentmiklós és Kisújszállás között. Orbán Viktor itt sem úszta meg rajongói szeretete nélkül, mindenki egy, a miniszterelnökkel közös képpel akart hazatérni. Íme, a videó:
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre