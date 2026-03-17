Dopeman megkínozta magát a Magyar Péter filmmel

Merész döntést hozott a magyar rapper, és három mozijegyet a Magyar Péter filmre. Dopeman mind a 101 percet végignézte, ami felért egy kínzással.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.17. 15:55
Pityinger Laci, ismertebb nevén Dopeman nem akart úgy véleményt mondani a Tavaszi szél című dokumentumfilmről, hogy nem látta. Végül arra a döntésre jutott, hogy vesz három mozijegyet, így kedvesét és a Dopeman TV-s műsorvezetőtársát is elvitte a vetítésre. Bár mindent megtett, hogy fokozza a mozizás élményét - vett üccsit, popcornt és nachost is - egy kínzás volt számukra a 101 perces film. Jöjjön hát Dopeman rövid, velős véleménye a Magyar Péter ihlette moziról!

Dopeman hősiesen végignézte Magyar Péter ego moziját. Fotó: Bors / Bors

Hősiesen végignézte a Magyar Péter egóját simogató filmet Dopeman

"Na, az adófizetők pénzén beültünk megnézni a @magyar_peter_official_the_man filmet a moziba, hogy tudjam miről beszélünk. Itt még nagy volt a vidámság, de a mozi felénél már lehervadt a mosoly. Most csak annyit, hogy ez az alkotás felér egy konkrét zárójelentéssel, és egyben súlyos kordokumentum is (ehhez gratulálok az alkotóknak, bár a kórrajz szerintem nem állt szándékukban). Egy szó, mint 100 a TISZA jelenség komoly veszély Magyarországra nézve, és ezt nem viccből mondom. Az ellenzéki szavazó többet érdemel ennél a sarlatánságnál."

Részletesebben majd a DopeRanosban, mert van miről.

"Volt rajtunk kívül még pár “szektás”. Hát… Együtt érzek velük, de az Isten mentsen tőlük" - írta közösségi oldalán a rapper, aki egy fényképpel bizonyította, hogy valóban mindhárman végignézték a filmet. Azonban a képből kiderült az is, hogy Dopemanéken kívül nem sokan adtak pénzt ezért az élményért - írta a Bors.

