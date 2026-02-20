Dopeman nekiment Zelenszkijnek: „Mindazok, akik itthon ezen örömködnek, nettó hazaárulók”

Dopeman nem hagyta szó nélkül, hogy Ukrajna leállította a Magyarországra orosz nyersanyagot szállító Barátság kőolajvezetéket. Zelenszkij ezzel veszélybe sodorta nem csak hazánk, hanem Szlovákia és Csehország energiabiztonságát. Mindezt azért, hogy nyomást helyezzen a magyar kormányra és engedélyezze az EU-ból Ukrajnába számolatlanul áramló fegyverekre szánt pénzt.

Pityinger László Dopeman videója előtt érkezett a bejelentés, hogy Magyarország nem küld több dízel-üzemanyagot Ukrajnába (Fotó: Máté Krisztián)

Tiszta szívemből együtt érzek minden egyes ukrán állampolgárral, aki szenved a háború következményei miatt. De az, amit az elnökük, Zelenszkij, a kormánya és az országa velünk szemben művel a Barátság kőolajvezeték megkárosításával és elzárásával, egyszerűen tűrhetetlen

– jegyezte meg a rapper a Bors szerint.

Pityinger László azoknak is üzent közösségi oldalán, akik eddig csukott szemmel figyelték a külpolitikai eseményeket:

Mindazok, akik itthon ezen örömködnek, nettó hazaárulók. Megmondom a frankót: nemcsak a dízelt nem adnám, hanem még az áramot is lecsavarnám. Itt lenne az ideje

– mondta videójában Dopeman.

A háborúpárti Ursula von der Leyen és Zelenszkij egy követ fújnak - Fotó: Ritzau Scanpix

Dopeman az európai vezetőknek is üzent

„Az Európai Bizottság, a többi európai uniós ország, akik nem állnak ki Magyarország és Szlovákia mellett ebben a helyzetben, amikor az energiaellátásukat veszélyezteti egy szövetségen kívüli ország, azok is nettó hazaárulók és a szövetségi rendszer felrúgói. Úgyhogy f*ck all you!”

– zárta közösségi oldalán Pityinger László.