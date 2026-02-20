Dopeman nekiment Zelenszkijnek: „Mindazok, akik itthon ezen örömködnek, nettó hazaárulók”
Dopeman kiakadt az ukrán elnökre.
Dopeman nem hagyta szó nélkül, hogy Ukrajna leállította a Magyarországra orosz nyersanyagot szállító Barátság kőolajvezetéket. Zelenszkij ezzel veszélybe sodorta nem csak hazánk, hanem Szlovákia és Csehország energiabiztonságát. Mindezt azért, hogy nyomást helyezzen a magyar kormányra és engedélyezze az EU-ból Ukrajnába számolatlanul áramló fegyverekre szánt pénzt.
Tiszta szívemből együtt érzek minden egyes ukrán állampolgárral, aki szenved a háború következményei miatt. De az, amit az elnökük, Zelenszkij, a kormánya és az országa velünk szemben művel a Barátság kőolajvezeték megkárosításával és elzárásával, egyszerűen tűrhetetlen
– jegyezte meg a rapper a Bors szerint.
Pityinger László azoknak is üzent közösségi oldalán, akik eddig csukott szemmel figyelték a külpolitikai eseményeket:
Mindazok, akik itthon ezen örömködnek, nettó hazaárulók. Megmondom a frankót: nemcsak a dízelt nem adnám, hanem még az áramot is lecsavarnám. Itt lenne az ideje
– mondta videójában Dopeman.
Dopeman az európai vezetőknek is üzent
„Az Európai Bizottság, a többi európai uniós ország, akik nem állnak ki Magyarország és Szlovákia mellett ebben a helyzetben, amikor az energiaellátásukat veszélyezteti egy szövetségen kívüli ország, azok is nettó hazaárulók és a szövetségi rendszer felrúgói. Úgyhogy f*ck all you!”
– zárta közösségi oldalán Pityinger László.
