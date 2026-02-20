Orbán Viktor: Nem engedünk az ukrán zsarolásnak!
Semmilyen technikai akadálya nincs a kőolaj szállításának újraindítására, az ukránok mégsem tesznek semmit. Orbán Viktor szerint Ukrajna monopol helyzetbe akar kerülni.
Az ukránok arra törekszenek, hogy Oroszországból csak rajtuk keresztül érkezhessen kőolaj Európában. Orbán Viktor a csütörtöki Béketanács után tartott sajtótájékoztató, ahol kifejtette: Ukrajna monopol helyzetbe akar kerülni. Ezért is robbantották fel korábban az Északi Áramlat vezetékeit is.
Orbán Viktor hangsúlyozta, semmilyen technikai akadálya nincs már, hogy a biztonság szállítása újra megkezdődjön a Barátság kőolajvezetéken keresztül.
Nem engedünk az ukrán zsarolásnak!
– szögezte le a kormányfő.
