Orbán Viktor: Nem engedünk az ukrán zsarolásnak!

Semmilyen technikai akadálya nincs a kőolaj szállításának újraindítására, az ukránok mégsem tesznek semmit. Orbán Viktor szerint Ukrajna monopol helyzetbe akar kerülni.

2026.02.20.
Az ukránok arra törekszenek, hogy Oroszországból csak rajtuk keresztül érkezhessen kőolaj Európában. Orbán Viktor a csütörtöki Béketanács után tartott sajtótájékoztató, ahol kifejtette: Ukrajna monopol helyzetbe akar kerülni. Ezért is robbantották fel korábban az Északi Áramlat vezetékeit is.

Orbán Viktor és Szijjártó Péter közös sajtótájékoztatót tartott Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

Orbán Viktor hangsúlyozta, semmilyen technikai akadálya nincs már, hogy a biztonság szállítása újra megkezdődjön a Barátság kőolajvezetéken keresztül.

Nem engedünk az ukrán zsarolásnak!

– szögezte le a kormányfő.

 

