Gengszter-szerelem? Dopeman új arcát mutatta meg a rajongóinak

A Dal új évadában mutatta meg érzelmes oldalát Dopeman. A Petőfi Rádióban mesélte el a zenész, hogy hogyan született a dal, és milyen váratlan érzelmeket hozott felszínre benne - vette észre a Ripost.

Nemrég elrajtolt A Dal új évada, ahol ismert és új előadók versenyeznek a közönség és a zsűri kegyeiért. A mezőny egyik legnagyobb meglepetése Dopeman volt, aki pályafutása során kemény, szókimondó szövegeiről és markáns karakteréről vált ismertté, azonban most egy lágyabb, érzelmesebb oldalát mutatta meg. Először csak kísérletnek indult, nem szánta komolynak a nevezést.

Nem csináltam még szerelmes dalt, ez az első. Nyilván a magam módján készült, de poénból beadtam. A pályázatomból semmi nem volt jó, de mégis egyszer csak felhívtak, hogy annyira jó a szám, hogy be kellene adni rendesen. Elmondták, min kell változtatni, és megcsináltam, beadtam újra. Bekerült a harminc legjobb dal közé, aztán majd kiderül, mi lesz a sorsa

- mesélte Dopeman, aki nem először jósolta meg a sikert.

„Nagyon nagy manifesztátor vagyok. Amikor tizenhét évesen a tükör előtt rappeltem mikrofonnal, már akkor tudtam, hogy pár év múlva telt házas csarnokokban fogok fellépni. Ez meg is történt” – tette hozzá a Petőfi Rádióban.

Szerelmes dal, Dopeman módra

Bár a kapcsolatok témája korábban is megjelent a szövegeiben, most más irányból közelítette meg.

Férfi-női viszonyokról állandóan rappeltem. De ez a dal egy személyes történet, és próbáltam egy univerzális szintre emelni. A történetet belefoglaltam egy taoista mesébe, ugyanis a tigris és a sárkány táncáról szól. Ez egy nagyon jó motívum, ezt akartam megfogalmazni, talán sikerült is

– magyarázta.

Dopeman párja Viktória is szerepel a klipben, akinek korábban már írt egy szerelmes nótát (Fotó: YouTube)

A rapper szerint az alkotás során olyan mélységekbe jutott, amelyek korábban ismeretlenek voltak számára.

„Nem a magánéletemet akartam kiteregetni, de ennyire még sosem léptem ki a saját karakteremből. Olyan mélyre kellett mennem alkotás közben, hogy fizikális tüneteim voltak. Ez egy sámánisztikus utazás volt számomra, ilyen alkotói folyamatom még nem volt” – vallotta be.