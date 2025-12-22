Orbán Viktor: Megígértük, megcsináltuk!
Átadták az M4-es gyorsforgalmi utat.
Még karácsony előtt sincs leállás Orbán Viktornál. Hétfőn ugyanis átadták a régóta megígért gyorsforgalmi utat Törökszentmiklós és Kisújszállás között.
Átadták az M4-es gyorsforgalmit
Az ígéret szép szó, ha betartják, úgy jó!
Megígértük, hogy gyorsforgalmi utakat hozunk a Kunságba. Ma pedig átadtuk az M4-es Törökszentmiklós–Kisújszállás közötti szakaszát.
- írja Orbán Viktor a Facebookon.
