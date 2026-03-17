"A háború kezdete óta így zajlik ez" - terrorizmussal vádolja a magyar hatóságokat az ukrán aranykonvojt védő tiszás ügyvédnő

Laczó Adrienn: minden magyar számára alapvető kötelesség támogatni az ukránokat a háborúban

A tiszás ügyvédnő a Válasz Online-nak adott interjújában arról beszélt, hogy maga az ukrán takarékbank bízta meg őket az aranykonvoj védelmével. Laczóék kérdés nélkül elvállalták az ügyet, és mint mondta, azóta is folyamatosan ezen az ügyön dolgoznak. A tiszás szakértő szerint az ég egy adta világon semmi furcsa nincs abban, hogy az egykori ukrán titkosszolgálati vezet kísérte a szállítmányt, ráadásul épp az, aki keményen megszedte magát a háború óta a túszcsere programok kijátszásával. És ez még nem minden, Laczó azt is bevallja, hogy az ilyen jellegű szállítmányok nem voltak egyediek.

A háború kezdete óta így zajlik ez, soha semmi probléma nem volt belőle. Normális folyamat, hogy a háborús viszonyok között megnő egy ország készpénzigénye. Az ukrán pénzintézet az osztrák Raiffeisen banktól vásárol valutát ennek kielégítésére

- fogalmazott az interjúban, majd később azt is egyértelművé tette, kiknek az oldalán áll.

Minden együttérzésem az ukrán népé, amely négy éve folytat honvédő háborút. Érzelmileg az első pillanattól mellettük állok. (...) Az képeszt el, hogy nem minden magyar állampolgár számára alapvető erkölcsi kötelesség az ukránokat támogatni ebben a háborúban

- nyilatkoztatta ki álláspontját az ügyvédnő.

Kell ennél több? Ez tehát a Tisza álláspontja a háborúról.

Laczó Adrienn mindent bedob: terrorcselekmény miatt feljelentette a magyar hatóságokat

És ez még mindig nem minden. Laczó Adrienn most úgy döntött, feljelentést tesz a magyar hatóságok ellen terrorcselekmény és hivatali visszaélés gyanújával.

Talán nem meglepő, de egy tiszás ügyvéd érezte szükségét annak, hogy feljelentse a jogellenes tevékenység gyanúja ellen fellépő magyar hatóságokat terrorcselekmény és hivatali visszaélés miatt. Terrorcselekmény, értik? Persze, a hazai liberális propagandagépezet az ügy kirobbanása óta a feladatukat végző magyar rendőrtiszteket és NAV-osokat támadja, ma pedig már odáig fajultak, hogy vannak a tisztességes, ártatlanul meghurcolt ukrán titkosszolga-pénzszállítók, sok tízmillárd forintnak megfelelő készpénzzel a magyar közutakon furikázva, és vannak a terrorista magyar hatóságok. Tiszás tempó

- fogalmazott Kocsis Máté frakcióvezető.