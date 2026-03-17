"A háború kezdete óta így zajlik ez" - terrorizmussal vádolja a magyar hatóságokat az ukrán aranykonvojt védő tiszás ügyvédnő
Elképesztő fordulatot vett a Magyarországon keresztül szállított ukrán pénzkötegek ügye. Az aranykonvojt védő tiszás ügyvédnő beleállt a magyar hatóságokba és megvádolta őket terrorizmussal.
Korábban Pankotai Lilit képviselte a pride-os ügyében, most pedig a Tisza Párt igazságügyi szakértőjeként tevékenykedik Laczó Adrienn, aki egykor még bíró is volt. A tiszás ügyvédnő most az ukrán aranykonvoj védelmére kelt: szerinte nem volt semmi különös a titokzatos pénzszállítmányban. Ijesztő, de a Tisza Párt és az ukránok együttműködése itt zajlik szemünk előtt, mégis, a liberális sajtó és ügyvédeik addig görbítik a valóságot, míg végül minden fordítva látszódik.
Sorszámozott pénz az aranykonvojban
Március 6-án az M5-ös autópályán két ukrán rendszámú pénzszállító autót állítottak meg a magyar hatóságok. A páncélosokban kötegekben álltak a dollár és euró milliók, amiket aranytömbökkel súlyoztak le. Bár azóta már eltelt közel két hét, a kezdeti kérdések még továbbra is fenn állnak, amire az ukránok azóta sem adtak válaszokat. Továbbra sem lehet tudni például, hogy
- miért kellett több tízmilliárd forintnyi összeget közúton szállítani, ráadásul Magyarországon keresztül;
- miért nem egy átlátható banki átutalással rendezte le egymás között a tranzakciót az osztrák Raiffeisen Bank és az ukrán takarékban;
- kié volt pontosan a pénz és hova tartott;
- miért olyan magasan képzett katonák kísérték a konvojt, akik korábban a háborús maffiával szoros kapcsolatban álltak?
A sort még sokáig lehetne folytatni, ezek azonban azok a legégetőbb kérdések, amikre máig nem kaptunk választ. A tiszás szakértőket azonban ezek a kérdések láthatóan nem zavarják, sőt, Laczó Adrienn egyenesen azt állítja, a szállítmányban nem volt semmi rendkívüli - írta a Ripost.
Írják, semmi szokatlan nincs a pénzszállítás módjában. Áá, nincs. Semmi. Minden rendes pénzszállító-család ukrán titkosszolgálati tábornokokkal viteti a sorszámozott lóvét nyugati bankokból, keresztül a magyar választási kampányon, által a Tiszán, egészen az ukrán frontvonalig. Hogyne. A Tisza-ukrán együttműködés itt zajlik mindenki szeme előtt, de a liberális sajtó és ügyvédek addig görbítik a valóság tükrét, hogy minden fordítva látszódjon. De az a tükör el fog törni
- emelte ki Kocsis Máté.
Laczó Adrienn: minden magyar számára alapvető kötelesség támogatni az ukránokat a háborúban
A tiszás ügyvédnő a Válasz Online-nak adott interjújában arról beszélt, hogy maga az ukrán takarékbank bízta meg őket az aranykonvoj védelmével. Laczóék kérdés nélkül elvállalták az ügyet, és mint mondta, azóta is folyamatosan ezen az ügyön dolgoznak. A tiszás szakértő szerint az ég egy adta világon semmi furcsa nincs abban, hogy az egykori ukrán titkosszolgálati vezet kísérte a szállítmányt, ráadásul épp az, aki keményen megszedte magát a háború óta a túszcsere programok kijátszásával. És ez még nem minden, Laczó azt is bevallja, hogy az ilyen jellegű szállítmányok nem voltak egyediek.
A háború kezdete óta így zajlik ez, soha semmi probléma nem volt belőle. Normális folyamat, hogy a háborús viszonyok között megnő egy ország készpénzigénye. Az ukrán pénzintézet az osztrák Raiffeisen banktól vásárol valutát ennek kielégítésére
- fogalmazott az interjúban, majd később azt is egyértelművé tette, kiknek az oldalán áll.
Minden együttérzésem az ukrán népé, amely négy éve folytat honvédő háborút. Érzelmileg az első pillanattól mellettük állok. (...) Az képeszt el, hogy nem minden magyar állampolgár számára alapvető erkölcsi kötelesség az ukránokat támogatni ebben a háborúban
- nyilatkoztatta ki álláspontját az ügyvédnő.
Kell ennél több? Ez tehát a Tisza álláspontja a háborúról.
Laczó Adrienn mindent bedob: terrorcselekmény miatt feljelentette a magyar hatóságokat
És ez még mindig nem minden. Laczó Adrienn most úgy döntött, feljelentést tesz a magyar hatóságok ellen terrorcselekmény és hivatali visszaélés gyanújával.
Talán nem meglepő, de egy tiszás ügyvéd érezte szükségét annak, hogy feljelentse a jogellenes tevékenység gyanúja ellen fellépő magyar hatóságokat terrorcselekmény és hivatali visszaélés miatt. Terrorcselekmény, értik? Persze, a hazai liberális propagandagépezet az ügy kirobbanása óta a feladatukat végző magyar rendőrtiszteket és NAV-osokat támadja, ma pedig már odáig fajultak, hogy vannak a tisztességes, ártatlanul meghurcolt ukrán titkosszolga-pénzszállítók, sok tízmillárd forintnak megfelelő készpénzzel a magyar közutakon furikázva, és vannak a terrorista magyar hatóságok. Tiszás tempó
- fogalmazott Kocsis Máté frakcióvezető.
